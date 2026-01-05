この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヨット＆ボート専門誌『Kazi』の公式YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「ボートの常識を覆す！ 海に浮かぶ“プライベートアイランド”｜サックスドール400GTC」と題した動画を公開。国内総輸入元であるアドカスタムヨットの田頭竜雅氏が、フラッグシップモデルの「400GTC」を徹底解説し、その革新的なコンセプトと機能を紹介した。



動画で紹介された「サックスドール400GTC」は、全長12.4m（40フィート）のボート。田頭氏は、この船のコンセプトを「プライベートアイランド」だと語る。その象徴的な機能が、船体側面が翼のように広がる「サイドテラス」である。これにより停泊時の船上空間が劇的に拡張し、今までのボートでは見たこともないような圧倒的な開放感が生まれる。



キャビン内部は、360度ガラス張りの窓と電動で開閉するルーフによって、明るく開放的な空間が演出されている。田頭氏は「光を取り入れることをすごく大切にしているボート」と説明。IHコンロや2つの冷蔵庫を備えたギャレー（キッチン）も完備しており、船上での快適な滞在を可能にする。Kazi Movieナビゲーターの安藤 健氏は、窓を全開にした状態を「リゾートのテラスみたいな感じですね」と表現した。



船体後方のアフトコクピットもユニークな設計となっている。通常はシートが設置される場所に広大なベッドスペースが設けられ、ゆったりとくつろぐことが可能。さらに、その後方にはBBQグリルとシンクが格納されており、田頭氏は「プライベートアイランドならでは」の装備だと紹介。ベッドの下は巨大なストレージボックスになっており、オプションで寝室に変更することも可能だという。



サックスドール400GTCは、単なる移動手段としてのボートではなく、海の上で過ごす時間そのものを豊かにする「浮かぶプライベートアイランド」という新しい価値観を提示している。革新的な空間設計と充実した装備は、ボート遊びの可能性を大きく広げる一艇と言えるだろう。



