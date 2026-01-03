Amazonは、初売りセールを1月3日から開始した。期間は1月7日23時59分までの5日間。編集部が3日9時に確認したところ、Amazonデバイスがセールになっており、「Fire TV Stick 4K Plus」が30% OFFの6,980円、「Fire TV Stick 4K Select」が38% OFFの4,980円で販売中。「Fire TV Stick 4K Max」は23% OFFの9,980円になっている。

スマートスピーカー「Echo Dot Max 2025年発売」は20% OFFの11,980円、サウンドバーの「Fire TV Soundbar Plus 2024年発売」は29% OFFの24,800円。

さらに、数百種類ものバラエティに富んだ「福袋」の発売や、新たな一年のスタートを彩る大型家電・家具やプレミアムファッションブランドのセールも実施。

「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの人気商品を低価格で販売する。

Amazonポイントが最大45,000ポイント(期間限定)当たるチャンスもある「Amazonスタンプラリー」や、高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」などのキャンペーンも用意する。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください