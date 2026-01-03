「展示するためだけに」製造

現在、東北・北海道新幹線で主力車両として活躍しているE5系は、国内最速の320km運転や、グリーン車を上回る豪華な「グランクラス」を備えていることが特徴です。そのE5系には、1両だけ変わった用途で製造された車両があります。

【画像】これが「特殊なE5系新幹線」です

それが、さいたま市の鉄道博物館に展示されているE5系です。鉄道博物館は現役を退いた車両を展示していますが、E5系は現在も増備が続いており、引退した車両はありません。

そのため、鉄道博物館に展示するためだけのモックアップ（実物大模型）として製造された車両が1両だけ存在します。この車両は新青森方の先頭車両で、2017年に日立製作所で新造。2018年にオープンした鉄道博物館の南館に展示されています。

実際に営業運転しているE5系は「U1」編成から製造されていますが、それと被らないよう、営業車両には存在しない「U0」編成に。車番は「E514-9001」となっています。

走行しないにも関わらず、車体側面のフルカラーLEDに行き先を表示したり、停車駅をスクロール表示させることも可能です。この車両は、鉄道博物館の展示車両の中でも、実際に動いているかのような、活き活きとした雰囲気を醸し出しています。通常は外観のみ見学可能ですが、車内の案内表示装置も実車同様に稼働させることができるようになっています。