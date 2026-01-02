きのう午後6時ごろ、千葉県若葉区で母親と2人で住む団地の一室にガスコンロで火を放ったとして、33歳の男が緊急逮捕されました。

現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、千葉県若葉区みつわ台の自称パート従業員・伊藤碧容疑者（33）です。

伊藤容疑者はきのう午後6時ごろ、母親と2人で住む5階建ての団地の4階の一室にガスコンロで火を放った疑いがもたれています。

きのう午後6時ごろ、ほかの事件の捜査をしていた警察官が団地から煙が出ているのを見つけ、捜査を開始。およそ2時間後に団地の敷地内にいた伊藤容疑者を発見し、聴取したところ、「家に火をつけた」などと話したことから、現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕したということです。

消防によりますと、消防車など13台が消火活動にあたり、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の4階の部屋およそ70平米が全焼したほか、上の階の部屋のベランダや窓などが一部焼けたということです。

この火事によるけが人は確認されていません。

伊藤容疑者は警察の調べに対し、「火をつけて燃やしたことに間違いない」「何者かが自宅に侵入してくるので除霊をしたかった」などと容疑を認めているということです。