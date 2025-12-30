¡ÚÃÏ¿ÌÂ®Êó¡Û¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(17:12º¢È¯À¸)
¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î30Æü¡Û(17:17¹¹¿·)
17»þ12Ê¬º¢¡¢±âÈþÂçÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.6¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò¼¯»ùÅç¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î30Æü¡Û(17:16¹¹¿·)
¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î30Æü 17:15¡Û(17:15¹¹¿·)
17»þ12Ê¬º¢¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ£³°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï¼¡¤Î²èÁü¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î30Æü 17:14¡Û
¢¡ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¤¹¤Ù¤¤³¤È
