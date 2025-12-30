SUBARU 小川秀樹氏「DXは目的ではなく結果。データ価値創造への転換点」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。SUBARUで、CBPM 技術本部 高度統合システム 主査を務める小川秀樹氏の回答は以下のとおりだ。
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。データ活用のステージが変わる転換期となり、データによる価値創造のフェーズにシフトすることができました。デジタル化によるビジネスモデルの変革が叫ばれて久しいですが、新たなビジネスモデルのデザインは一朝一夕でできるわけではなく、古来、諸先輩方が行ってきたことと同じで、着実にビジネスを進化させる営みだと考えています。変化が当たり前となった時代においては、スピードを上げ、変化ありきで進めるべきものです。製造業においては、プロダクトが変わってこそ本質であり、1周回って私はようやく、DXが目的でも手段でもなく、結果であるということに気づき、納得しました。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。目まぐるしく変わる世界情勢、トレンド、競合環境など、変化が激しい中で、変化への対応だけでなく、絶対値として変わらないものを見つけることが重要だと考えています。変化と不変、その両方を見据えた、いわば両睨みの活動が、今まさに必要とされているのではないでしょうか。世界に通用する日本の姿も、そこにあると考えます。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。2026年のスタートにあたり、生来私が信じていることですが、<目先の利益を追求するのではなく、社会や人の役に立つ絶対的な善の方向に進めば、必ず結果はついてくる>ということを証明する1年にしたいと思います。
