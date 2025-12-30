にじさんじ、全国6都市の主要駅に大型広告を掲載
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2025年12月29日から順次、全国6都市の主要駅（札幌駅／仙台駅／JR東海東京駅／JR名古屋駅／阪急大阪梅田駅／天神駅）構内で、大型広告の掲載を開始する（JR東海東京駅のみ24日から先行して掲出開始中）。
【画像】全国6都市の主要駅にライバーの広告が登場
広告は、9月15から10月5日にX上で実施した写真投稿キャンペーン【#一緒なら未来はきっと虹色だ】で投稿された写真をデザインに活用した共創広告となっている。
■掲出内容と掲出期間
【札幌駅】：札幌地下鉄 南さつプレミアム／2025年12月29日〜2026年1月4日／掲出ライバー：葛葉
【仙台駅】：JR仙台駅 パノラマ仙台／2025年12月29日〜2026年1月4日／掲出ライバー：加賀美ハヤト
【JR東海東京駅】：グラウンドメディア東京（八重洲コンコース）／2025年12月24日〜2026年1月5日／掲出ライバー：月ノ美兎、家長むぎ、剣持刀也、伏見ガク、夕陽リリ、笹木咲、椎名唯華
【JR名古屋駅】：名古屋ワイドウォール／2025年12月29日〜2026年1月4日／掲出ライバー：VOLTACTION（風楽奏斗、渡会雲雀、四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデン）、3SKM（北見遊征、魁星、榊ネス）
【阪急大阪梅田駅】：阪急 大阪梅田ジャンボセットA／2025年12月29日〜2026年1月11日／掲出ライバー：アルス・アルマル、レイン・パターソン、ローレン・イロアス
【天神駅】：TENJIN ONE VISION／2025年12月29日〜2026年1月4日／掲出ライバー：壱百満天原サロメ、渡会雲雀、石神のぞみ、赤城ウェン、小柳ロウ、栞葉るり、榊ネス、珠乃井ナナ
