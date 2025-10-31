【ちゃお 2025年12月号】 10月31日 発売 価格：730円 ちゃお 2025年12月号 【拡大画像へ】 小学館は雑誌「ちゃお 2025年12月号」を10月31日に発売した。価格は730円。 今号の付録には、182枚の大ボリュームなシールがついてくる。「ちゃお」作品をはじめ、「にじさんじ」や「ホロライブ」、「超ときめき♡宣伝部」など様々なキャラクターやアイドル