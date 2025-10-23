VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLOR（東京都港区）は、2025年10月22日、同社所属のVTuber・甲斐田晴さんらに誹謗中傷や危害予告などを行った加害者と和解が成立したことを報告した。その中で、加害者が行為を行った理由や感情などを尋ねた意識調査の結果を公表した。Xではこの意識調査の公開を称賛する声が上がっており、ミュージシャン、音楽プロデューサーの「ヒャダイン」こと前山田健一さんも評価している。刑事