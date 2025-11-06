酒に酔っている状態が一番幸せで、少しでも長く酔った状態のまま生きて、やがて死んでいくのが最高の人生だと信じていた「酔っ払いゲーム実況者」たろちん氏。しかし、ある日突然、医師に「マジで死ぬよ」と言われてしまう事態に。彼に何が起きたのか。【画像】ひと目でわかる重症急性膵炎の弊害『毎日酒を飲みながらゲーム実況してたら膵臓が爆発して何度も死にかけた話』より、一部抜粋、再構成してお届けする。 さ