◇富士山女子駅伝(30日、富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場:全7区間43.4キロ)

富士山女子駅伝が30日に行われ、城西大学が最終7区の大逆転劇で初優勝。10月の全日本大学女子駅伝と合わせて2冠となりました。

2区では先頭から4秒差の3位でタスキを受けた本間香選手(1年)が、区間新記録で区間賞を獲得。一気に2位まで54秒差をつけます。

そのまま先頭を走りますが、最長区間10.5キロの5区では金子陽向選手(4年)が大東文化大学のサラ ワンジル選手(3年)や東北福祉大学の佐々木菜月選手(3年)に抜かれ3位に後退。先頭と56秒差となります。

それでも6区の窪田舞選手(1年)が区間賞の走りで先頭と24秒差までつめると、最終7区では劇的ドラマ。大西由菜選手(1年)が中間地点の4キロ付近で先頭に追いつき、トップに立ちます。

しかし、後ろから東北福祉大学の村山愛美沙選手(3年)が追い上げ、一時先頭を明け渡す展開。それでも終盤再び先頭を奪い、1位でフィニッシュ。大会初優勝で全日本に続き2冠となりました。

城西大学は、全日本でも最終区間で金子選手が先頭の大東文化大との1分17秒差をひっくり返し、25年ぶりの優勝を達成。富士のふもとで再び大逆転劇を演じました。

2位の東北福祉大学は過去最高の2位。大東文化大学は全日本に続き最終区間で順位を落とし、悲願の初優勝に届きませんでした。

▽結果1）城西大学2）東北福祉大学3）大東文化大学4）名城大学5）立命館大学