「頑張る人だけ仕事が増えすぎ」日本で心が病む人が多い理由…カウンセラーが解説する“報われない”仕組み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【搾取の時代】日本中が頑張りすぎて心が病む…奪われる理由と「ボロボロになる流れ」を解説」と題した動画を公開。日本社会で多くの人が頑張りすぎた結果、心が疲弊してしまう構造的な理由について、具体的な事例を交えながら解説した。
動画の冒頭でRyota氏は、日本では「頑張りすぎて参っちゃう人が多い」と現状を指摘。なぜ頑張りが報われず、心が病む事態に陥ってしまうのか、その背景にある複数の理由を挙げた。
まず一つ目の理由として「やりがい搾取が多い」点を挙げる。憧れの職業や社会的に必要な仕事ほど、「みんなやりたいっていう気持ちがあるんだから報酬少なくてもいいよねっていう風潮が強い」と説明。自身のフォトグラファー時代の経験を例に、華やかな業界の裏で過酷な長時間労働と低賃金が常態化している実態を明かした。さらに保育士なども同様の状況にあるとし、やりがいを盾にした労働環境の問題点を浮き彫りにした。
次に「外発的動機付けの行動が多い」ことを指摘。他者からの評価や報酬といった外的な動機で行動する人は、それが得られるまで無理をし続ける傾向にあるという。しかし、Ryota氏は日本を「全然褒めない文化」だとし、動機が満たされないために「認められるためにもっとやらなきゃ」と、さらなる自己犠牲に陥りやすいと警鐘を鳴らした。
さらに「感情労働が求められすぎ」ている点も問題視する。特に日本の「サービス過剰」な風潮が、顧客からの理不尽な要求に対してさえも感情を抑えて対応することを強いると分析。こうした感情の抑制が、働く人々の心を徐々に消耗させていくと語った。
最後にRyota氏は、無理な頑張りを制限するための考え方として、そもそも「全力でやってはいけない」と提言。常に100点の自分を目指すのではなく、60点くらいの自分を許容し、持続可能な働き方を意識することの重要性を説き、動画を締めくくった。
動画の冒頭でRyota氏は、日本では「頑張りすぎて参っちゃう人が多い」と現状を指摘。なぜ頑張りが報われず、心が病む事態に陥ってしまうのか、その背景にある複数の理由を挙げた。
まず一つ目の理由として「やりがい搾取が多い」点を挙げる。憧れの職業や社会的に必要な仕事ほど、「みんなやりたいっていう気持ちがあるんだから報酬少なくてもいいよねっていう風潮が強い」と説明。自身のフォトグラファー時代の経験を例に、華やかな業界の裏で過酷な長時間労働と低賃金が常態化している実態を明かした。さらに保育士なども同様の状況にあるとし、やりがいを盾にした労働環境の問題点を浮き彫りにした。
次に「外発的動機付けの行動が多い」ことを指摘。他者からの評価や報酬といった外的な動機で行動する人は、それが得られるまで無理をし続ける傾向にあるという。しかし、Ryota氏は日本を「全然褒めない文化」だとし、動機が満たされないために「認められるためにもっとやらなきゃ」と、さらなる自己犠牲に陥りやすいと警鐘を鳴らした。
さらに「感情労働が求められすぎ」ている点も問題視する。特に日本の「サービス過剰」な風潮が、顧客からの理不尽な要求に対してさえも感情を抑えて対応することを強いると分析。こうした感情の抑制が、働く人々の心を徐々に消耗させていくと語った。
最後にRyota氏は、無理な頑張りを制限するための考え方として、そもそも「全力でやってはいけない」と提言。常に100点の自分を目指すのではなく、60点くらいの自分を許容し、持続可能な働き方を意識することの重要性を説き、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「なぜあの人は文句ばかり？」今さら聞けない、不満だらけの人の意外な心理とは
カウンセラーが警鐘「生きづらいのはあなたのせいじゃない」自己責任論が蔓延する日本の″知られざる背景″
カウンセラーが解説 人間関係が長続きする“落ち着き”の重要性と精神年齢の関係
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。