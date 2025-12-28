¡Ú¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û·ëÏÀ¡ÖÄÂÂßvs»ý¤Á²È¡×¤É¤Ã¤Á¤¬ÆÀ¡©
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
»ý¤Á²ÈÇÉ¡© ÄÂÂßÇÉ¡©
¡¡Ë»¤·¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÈÅÅ¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿ËÜ¡Ö¾¡´Ö²ÈÅÅ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä²ÈÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡×¤â²þ¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÄÌ¶Ð¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç
¡¡»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²È¤Î½»½ê¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ç½»½ê¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë²È¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¶Ð¤ËÉÔÊØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÊØÍø¤Ê¥â¥Î¡Ê²ÈÅÅ¡Ë¤À¤±Áý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇä¤Ã¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿
¡¡»ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤Ê§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤ÏÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
ÇäµÑ¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤â¤Ç¤¤ë
¡¡°ÛÆ°¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¼«Âð¤¬ÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤ËÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èó¸úÎ¨¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥â¥Î¡×¤Ë¤è¤ë²ò·è¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÇäµÑ¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤°µÅÝÅª¤ËÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢·ò¹¯¤ËÄ¹¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é²È¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î»Ù½Ð¤ò¾ï¤Ë½»ÂðÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¡Ö¼ýÆþ¤ò²¼¤²¤ëÁªÂò»è¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤éÄê³Û¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Ï¸Û¤ï¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âí´í°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆñÅÀ¤Ï¡¢À¸³è¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤Ï»ý¤Á²È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë²¼Êý¥ê¥¹¥¯¡Ê²ÈÄÂ¾å¾º¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¡Ê¤è¤ê¤è¤¤´Ä¶¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬½»Âð¹ØÆþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²È¤òÇã¤¦¤Î¤È¼Ú¤ê¤ë¤Î¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼Ú¤ê¤ëÊý¤¬¶â³ÛÅª¤Ë¤ÏÂ»¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½»Âð¤òÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Â¿Âç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Î¸ò´¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Ë½»¤á¤Ê¤¤»þ´Ö¥í¥¹¤ÎÊý¤¬¤è¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¤Î¿Í¤Ï¤½¤ÎÍøÅÀ¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß¡¢ÄÂÂß¤Î¿Í¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤à¤Î¤¬ºÇÅ¬¤«¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç²È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Êª·ï¤Î¹¤µ¤â¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¤¯¤·¤¿¤ê¶¹¤¯¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂßÇÉ¤Ï°ú±Û¤·¤òí´í°¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¡×¤ò·ù¤¬¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥â¥Î¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½»Âð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏ·¸å¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤Ë½»Âð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ê¤É¤ËÅÔ¿´¤è¤ê°Â¤¤Ãæ¸Å½»Âð¤ò¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤º¤ËÇã¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹âÎð¼ÔÀìÍÑ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ä¹âÎð¼ÔÀìÍÑ»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½»¤à²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¡×¤Ï²È¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë
¡¡½»Âð¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤òµý¼õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢REIT¡Ê¥ê¡¼¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÊý¤¬¤è¤Û¤É¼ê·Ú¤Ç¤¹¤·¡¢Î®Æ°À¤â¹â¤¯¡¢ºâ»º¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤·¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿½»Âð¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤òµý¼õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤àÊª·ï¤È»ñ»º·ÁÀ®¤È¤Ï¡¢Ê¬Î¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏÀ¡Ö²È¤ÏÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡²È¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¾ì½ê¤ä»Ò°é¤Æ¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤ë¿ÍÀ¸¤òÀß·×¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÈ¯¸«¡¦Æ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤ÊÊª·ï¡Ê¹¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤òÃµ¤»¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½»¤ßÂØ¤¨¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤«¤é¤ÎÊÔ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦²ÈÅÅ¤ò¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë