¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÆüËÜ°ìÍÛµ¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥Ç¥£´îÂ¿¤æ¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÇÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿²¼»³¹ÒÊ¿»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¥ä―¥ì¥ó¥ºÆê¸¶¤µ¤ó¤¬½ÐÈÖÄ¾Á°¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÊüÁ÷£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¸«¤ë°Ì´¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――º£Ç¯¤â¡¢ËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£Ç¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤è¤ê°ìÁØÂ¿¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¥Í¥¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈµÒÀÊ¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¾Ð¿ÀäÞ¡Ê¤¨¤ß¤¯¤¸¡Ë¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£M-1¤ò1²ó¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ë¾ºÎ¶´Ø¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯´Ñ¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾ìÌÌ¤È¤«ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥Í¥¿°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¡¢OA¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――Âçºå¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¤ª2¿Í¤ÎÍ¥¾¡¤Ï·àÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¤ª2¿Í¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤¬¤¿¤¯¤í¤¦¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬½é¤á¤ÆM-1½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿2018Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î²Æ¤ÎABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤âº£¤âÁ´¤¯°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££²¿Í¤È¤â¿Í²û¤³¤¯¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£¤Ê¤ó¤«±þ±ç¤·¤Á¤ã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é£·Ç¯¡¢½à·è¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÊÁ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°áÁõ¤â£·Ç¯Á°¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖËÍ¤Ï10¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢º£¤è¤ê¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤ÏÁ´Á³µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――M-1½ªÎ»¸å¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©ABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·è¾¡¥á¥ó¥Ðー¤È½Ë¾¡²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä
ËÍ¤é¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ªM-1¤ÏÊüÁ÷¸å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍâÆü¤«¤é¤â¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤Ç¡£Áá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·è¾¡Àï¤Î°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£±ÁÈ¤º¤ÄÂÐÌÌ¤ÇÂÇ¹ç¤»¤ò¤·¤Æ¡¢ÈäÏª¤¹¤ë¥Í¥¿¤Î¸õÊä¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÇ¹ç¤»»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤¬¤Þ¤À¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¡×¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡££²ËÜÌÜ¤Î¸õÊä¤ò£µ~6ËÜÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢2018Ç¯¤ÎABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×¤Î¥Í¥¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â£²¿Í¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¤Í～¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¶áÇ¯¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Ë³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬Mー£±¤Ë½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
À©ºî¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯³èÌö¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍâÇ¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¤¹¤éM-1¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤Ê¤·¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡£²ËÜÌÜ¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢M-1¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――º£Ç¯¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¥äー¥ì¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï·è¾¡£³²ó¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î¤ª2¿Í¤Ï5²ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¥äー¥ì¥ó¥º¤ÏµîÇ¯¤ÎM-1Ä¾¸å¤Ï½Ð¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï°áÁõ¤âÊÑ¤¨¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¡É¤ÇÄ©¤ó¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤ÎÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¤µ¤ó¤Ë¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏOA¤Ë²»À¼¤Ï¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð¿ÀäÞ¡Ê¤¨¤ß¤¯¤¸¡Ë¤Ç¥äー¥ì¥ó¥º¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¡¢Æê¸¶¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å¤ÇÁÇºà¤ò¸«ÊÖ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç®¤¹¤®¡ª¥äー¥ì¥ó¥º¤Î¤ª£²¿Í¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÇËè½µ¡¢ABC¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤âËè²óM-1ºî¶ÈÉô²°¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë£²¿Í¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í～©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¿³ºº°÷¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー¡¦¸åÆ£¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¡£
Ì¡ºÍ»Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡½ª¤ï¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼ÔÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢È¯É½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Êý¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤âÎØ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤·¡¢·è¾¡¤Ç¾Ð¿ÀäÞ¤¬°ú¤«¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿M-1¤Î¶õµ¤¤È¤Ï¤¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Î´¶³Ð¤â½ÀÆð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀè¤Î¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°VTR¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤ËM-1¤ò¸«¤ÆÌ¡ºÍ»Õ¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Îºî¤ëOA¤¬Ì¤Íè¤ÎM-1Àï»Î¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î£±¥«¥Ã¥È¡¢ÂæËÜ¤Î£±¥Õ¥ìー¥º¡¢Á´¤Æ¤¬ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡£
――¤½¤Î21²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿M-1¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯°Ì´¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆÀÅÀ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤È¤«¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×½Ð¤Ê¤¤¤È¤«VTRÎ®¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¦¡¦¡¦M-1¤ÎOA¤Ã¤Æ¡¢£Ö£Ô£Ò¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¡¢£Ã£Ç¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¢£Ì£Å£ÄÈâ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÊ£»¨¤Ê¤³¤È¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾Ð¿ÀäÞ¤Ç¡ÖÃ¯¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥¨¥ê¥¢¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¾Ò²ð£Ö£Ô£Ò¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó15ÉÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¾Ò²ðVTR¤Ï10ËÜ¡¢¤Ä¤Þ¤ê10¸Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òV¥ª¥Ú¤µ¤ó¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÁª¤ó¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ï¤¤OK¡ª¤¤¤¤Þ¤¹¡¢VTR¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¥×¥í°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í°ÙÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë·Ï¤ÎÌ´¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
――M-1¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤¦¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ß¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âM-1¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡Àï£³»þ´ÖÈ¾¡¢º£¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤â´Þ¤á¤ë¤È7»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡£OAÂî¡Ê¢¨£²¡Ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê±é¼Ô¤µ¤ó¤ËÂ»¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëM-1¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â½Ð¤¿¤¤¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎM-1¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ÆÍß¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
£±£ó£ô¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¾Ð¿ÀäÞ¤¬°ú¤«¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éºâÉÛ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢°Ø»Ò¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤«¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢¨£±¡¡VTR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡£À¸ÊüÁ÷¤ä¼ýÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿VTR¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÁàºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í¡£
¢¨£²¡¡ÉûÄ´À°¼¼¡Ê¥µ¥Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥ëー¥à¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤ä¼ýÏ¿¤Î¿Ê¹Ô¤ò´ÉÍý¡¦Áàºî¤¹¤ëÄ´À°Âî
