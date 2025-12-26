【ブロンコビリー福袋2026】5,000円分クーポン、ショッピングバッグ、オリジナルスープジャーなどがセットに／「とんかつ かつひろ福袋」も（2026年1月2日販売開始）
株式会社オンワードコーポレートデザインは、株式会社ブロンコビリーが展開するレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」で販売する福袋のオリジナルグッズを製作した。2026年1月2日（金）から販売が開始されるという。
■オリジナルグッズについて
・お買い物保冷バッグ
レジカゴサイズの大容量ショッピングバッグ。カラフルなヘリンボーン柄の中に、さりげなく「BRONCOBILLY」と「KATSUHIRO」の文字がデザインされているのがポイント。
・オリジナルブランケット
ぽこぽこした立体感のある生地で、優しい肌触りが特徴。身体を包み込む大判のブランケット（サイズ：12センチ×8センチ）。
オリジナルブランケット
・オリジナルスープジャー
いつもの食卓に彩りを添える赤いスープジャーに、ヘリンボーンをモチーフにした柄をプリント。保温・保冷力に優れ、食べごろの温度を維持できるという。
オリジナルスープジャー〈福袋概要〉
【販売期間】
2026年1月2日（金）〜
【内容】
◾️ステーキハウス ブロンコビリー
・お買い物保冷バッグ：1個
・オリジナルブランケット：1個
・オリジナルスープジャー：1個
・オリジナルベーコンドレッシング：1個
・クーポン5,000円分（1,000円×5枚）
◾️とんかつ かつひろ
・お買い物保冷バッグ：1個
・オリジナルブランケット：1個
・オリジナルスープジャー：1個
・オリジナルマグカップ：1個
・オリジナルベーコンドレッシング：1個
・クーポン6,000円分（1,000円×6枚）
※「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」ではクーポン枚数が異なる
※「とんかつ かつひろ」にはオリジナルマグカップが付いている
【販売価格】
●ブロンコビリー：5,000円
●かつひろ：6,000円