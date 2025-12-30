この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「【逆転の発想】七面鳥がないならチキンを売れ！逆境をチャンスに変えたケンタッキーのPR戦術」と題した動画を公開。「クリスマスといえばケンタッキー」という日本の常識が、実は巧みなPR戦略によって作られた文化であることを解説した。



下矢氏はまず、「世界中でクリスマスにフライドチキンを食べているのは日本くらい」と指摘。欧米のクリスマスでは七面鳥を食べるのが一般的であり、日本のこの習慣がいかにユニークであるかを説明する。この文化の原点は、日本に住む外国人の「日本では七面鳥が手に入らないから、ケンタッキーのチキンで祝うしかない」という一言だったという。この逆境を聞いた当時の店長が「七面鳥の代わりにチキンを売る」という逆転の発想に至ったことが、すべての始まりであったと語る。



このアイデアを基に、ケンタッキーフライドチキンは1974年に「クリスマスにはケンタッキー」というキャッチコピーで大々的なキャンペーンを開始。これが大成功を収め、現在ではクリスマスシーズンのわずか3日間で年間売上の3分の1にあたる約70億円を売り上げるという驚異的な記録を持つ。下矢氏は、この成功の裏には「パーティーバーレル」という日本独自のセット商品の開発や、毎年デザインが変わる「クリスマス絵皿」を付けてコレクター心もくすぐる戦略があったと分析する。



さらに、竹内まりや氏がCMのために書き下ろした楽曲『すてきなホリデイ』が、「家族で過ごすアットホームなクリスマス」というイメージを決定づけたと解説。単なる偶然や流行ではなく、50年近くにわたる緻密で継続的なPR戦略が、一つの文化を創り上げたのだと結論付けた。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya