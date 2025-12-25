映像も遊びも、全部盛り上げるSwitchBotのスマートフロアライトが最安値
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。
現在、映画鑑賞、ゲーム、リラックスタイムなど、26種類のシーンに合わせて雰囲気を切り替えられる、SwitchBotのスマート照明「RGBIC フロアライト」がお得に登場しています。
RGBIC×1600万色。光で空間をデザインするSwitchBotの「RGBIC フロアライト」が24％オフとお買い得！
SwitchBotのスマート照明「RGBIC フロアライト」が24％オフ。RGBICチップを搭載し、複数色のグラデーション発光が可能で、空間演出を一気に引き上げてくれるアイテムがお買い得です。
本製品は、RGBIC対応・約1600万色の表現力を備えたスマート照明です。映画鑑賞、ゲーム、リラックスタイムなど、26種類のシーンに合わせて雰囲気を切り替えられる設定で、グラデーションを伴った華やかな演出が可能。
また、ミュージックモードを使えば、曲に合わせて光がリズムを刻み、臨場感ある光の演出ができるのも◎です。
スリム設計＆Matter対応。白色照明も本格派
省スペースなスリム設計で、コーナーや狭いスペースにもぴったり。縦置き・横置きの両方に対応し、間接照明として空間に自然になじみます。
Matter対応のスマート照明として、Apple HomeやGoogle Homeなどと連携可能。Wi-Fi/Bluetooth対応でハブが不要で、ネットワークに接続していなくてもローカルコントロールができるのも嬉しいポイントです。
RGBだけでなく、温白色から昼白色までのホワイト照明にも対応しており、色温度は2700K〜6500Kの範囲で調整可能。温かみのある電球色からすっきりとした昼光色まで、用途や時間帯に応じて使い分けられます。
「RGBIC フロアライト」は、RGBIC×1600万色の表現力と、スリムで置きやすい設計、さらにMatter対応のスマート機能を備えた本格派照明。空間づくりにこだわる人ほど、その実力を実感できるはずです。
