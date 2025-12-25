初来日の外国人もてなし術！東京タワーと絶品しゃぶしゃぶに感動
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「アメリカから来た兄弟を東京タワーに連れて行ったら大興奮した#FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。この動画は、投稿者のJukia氏がアメリカから初来日した兄弟を東京観光に案内する企画だ。東京タワーからの夜景や、人生初のしゃぶしゃぶに対する二人の素直なリアクションが見どころとなっている。
動画ではまず、一行が東京タワーに向かう。タワーを見上げたアメリカ人男性は「信じられないね」「綺麗だね」と感嘆の声を漏らし、展望台からの夜景には「エッフェル塔より綺麗だよ」と大興奮の様子だった。Jukia氏が東京の街並みについて説明すると、二人は熱心に耳を傾け、眼下に広がる絶景を写真に収めていた。
続いて一行は夕食のためにしゃぶしゃぶ店を訪れた。薄くスライスされた豚肉と新鮮な野菜が運ばれてくると、二人は興味津々な表情を浮かべる。Jukia氏から食べ方を教わり、初めてしゃぶしゃぶを口にしたアメリカ人男性は「マジで美味しいよ」と思わず笑顔を見せた。日本の食文化に触れ、食事作法である「いただきます」や「ごちそうさま」を実践する姿も印象的だ。
アメリカ人兄弟の新鮮な驚きと感動に満ちたこの動画は、日本の魅力を再発見するきっかけになるだろう。外国人観光客をもてなす際のヒントも得られそうだ。
YouTubeの動画内容
