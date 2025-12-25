俳優の佐藤健（36）が12月23日、東京・丸の内ピカデリーで行われた「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレに出席。31日をもって100年にわたった日本での劇場配給を終了するためワーナー ブラザースジャパン合同会社が開催したイベントで、これまで5シリーズが製作された実写版映画『るろうに剣心』の大友啓史監督（59）や、主人公である緋村剣心役の佐藤、神谷薫役の武井咲（31）らキャストが登壇し、過去作を振り返った。

そこで司会者から「この10年以上の中で佐藤さん以外は皆さん結婚されました」と振られると、佐藤は「またみんなで集まる時に、僕も仲間に入れるようにしたい」と答える場面も。会場からは「嫌だ」という声が飛び交ったが、実はこのところ、佐藤の“結婚匂わせ”が話題になっている。

「コンプライアンスが何かと騒がれるこの時代に“台本”通りとはいえ、司会者側から“独身イジり”があったことに驚きの声が上がっています。佐藤さんが結婚に前向きな発言をし、電撃発表があった時の衝撃を和らげるための演出ではないかと、ファンはざわついている。12月19日には自身のYouTubeチャンネルで、私物を断捨離する様子を披露し、段ボール60箱分の私物をファンにプレゼントすると発表。また公開している“大豪邸”のキッチンのリフォームなどが《意味深》とささやかれています。ファッションも個性的で派手な傾向になっていて《女性の好みが変わったのでは……》とも。右手ですが、薬指の指輪にも注目が集まっています」（スポーツ紙芸能担当記者）

■最近はダブル主演を務めた小芝風花とも親密そうに……

佐藤はこれまで共演者キラーとして数々の女優と浮名を流してきた。熱愛報道があったのは女優の綾瀬はるか（40）や吉岡里帆（32）、当時は既婚者だったことからスキャンダルとして報じられた広末涼子（45）などがいる。

「共演者だった永野芽郁さんや上白石萌音さん、そして Amazonオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』でダブル主演を務めた小芝風花さんとも仲の良さが話題に上っています。佐藤さんは共演女優との距離を詰めるのがうまいですから。ですが、すべてファンの間の噂レベル。写真を撮られるなどの決定的な交際報道はありません。佐藤さんは近年、プロデューサー業に力を入れていて、海外志向もみられる。対等な女優さんよりも、プロ彼女がいるのではないかとささやかれています」（女性誌記者）

果たして年明けの電撃婚はあるのか？

