俳優の佐藤健さんは5月10日、自身のInstagramを更新。宇多田ヒカルとのテトリス対決での勝敗を報告しました。【写真】佐藤健、宇多田ヒカルとテトリス対決！「豪華コラボすぎて眠気すっ飛んだw」佐藤さんは「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」とつづり、6枚の写真を投稿。赤いTシャツ姿の佐藤さんは顔をしかめてうなだれ、メガネをかけた宇多田ヒカルさんは両手を高々と掲げたりダブル