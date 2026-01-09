永野芽郁と佐藤健がW主演を務めた映画『はたらく細胞』が、1月30日放送の『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で地上波初放送されることが発表された。【写真】距離近すぎ！不倫疑惑を報じられた田中圭と見つめ合う永野芽郁細胞を擬人化するという、斬新かつユニークな設定の同名の人気漫画が原作。'18年にはアニメ化され、シリーズ累計発行部数1000万部を記録。実写化された映画も興行収入63.6億を突破する大ヒットとなった