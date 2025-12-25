「別人では？」YouTuber、メイクのビフォーアフターに驚きの声！ 「何が起きてるんだ」「魔法かよ！」
「別人では？」YouTuber、メイクのビフォーアフターに驚きの声！ 「何が起きてるんだ」「魔法かよ！」
メイク系YouTuberのおさちさんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。メイク前後の姿を公開し、驚きの声が寄せられています。
【写真】YouTuber・おさちのメイクビフォーアフター
「シンプルに驚いた」おさちさんは「たぶんピンク担当のあざといキャラアイドルっぽいメイク」とつづり、2枚の写真を投稿。とてもかわいらしい顔立ちが印象的なトナカイのコスプレ姿ですが、この投稿に続け「ちなみにbeforeこれなのでメイクって怖い」とつづり、メイク前のビフォー写真も公開しました。目立つほくろが消え、目も大きくなっていることが分かります。
ファンからは「シンプルに驚いた」「別人では？」「印象が全然違う」「何が起きてるんだ？」「化粧は魔法かよ！」「これ系でちゃんとビフォアフの違いあるの久々にみたw」などの声が寄せられました。
動画も公開また、同日には自身のYouTubeチャンネルに動画も公開。『【一重メイク】芋女でもかわいくなれる。メイクは魔法 あの頃の私に教えたい技術全部見せる』と題し、実際にメイクをしながら今回の変身を解説しています。気になった人は視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト