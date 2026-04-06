こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「同い年の友達は若々しいのに、私はなんだか古臭い感じがする…」とお悩みではありませんか？その原因は、メイクにあるかもしれません。今回は、メイクが古く見える原因と今っぽい印象に変える簡単テクニックをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら涙袋をラメで強調今っぽさや若々しさを求めて、涙袋を強調するメイクをしていませんか？大人の涙袋メイクはあくまでさりげなく。下まぶ