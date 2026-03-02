40代だけど、正直、フルメイクはしんどい。でも、何もしないと一気に老け見え。いろいろ試した結果、結論はシンプルでした。「眉・まつげ・リップ」この3つだけでちゃんとして見えます。全部やらなくていい。最低限でいいのです。49歳美容ライターの遠藤幸子が、「眉・まつげ・リップ」だけでちゃんとして見えるメイクを紹介します。◆顔の印象は眉で決まる40代の顔は、眉でほぼ決まります。眉が薄い、短い、ぼやけている…