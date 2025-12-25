ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤¿¤âÀïØË¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¡¡½¸·ë¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥à·³¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬WBC»²Àï¤òÉ½ÌÀ
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡¢Ä¶ÂçÊªÁª¼ê¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð¾ì¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎòÂåºÇ¶¯¡×¤È¶²¤ì¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÂç¥ê¡¼¥°14Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»363ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2015Ç¯¡¢21Ç¯¤È¥ê¡¼¥°MVP¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.261¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö15ºÐ¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¿§¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Îµ¤Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÎWBC¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ë¤Ï¼«¿È½é½Ð¾ì¤À¡£
¡¡Á°²ó¡¢ÊÆ¹ñ¤È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶¯Å¨¤Î»²Àï¡£X¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎòÂåºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡ª¡×
¡Ö¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¼Â¤ÏWBC½é½Ð¾ì¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¡¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬À¨¤Þ¤¸¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤äº£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢Åê¼ê¤Ç¤â¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¼õ¾Þ¼Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
