【12/26発売】サンマルク福袋2026は全4種、すべてに“同額以上チケット”入り

ベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」は12月26日、全国の店舗で2026年の福袋(全4種)を発売する。

販売期間は2026年1月4日までを予定しているが、販売状況により前後する可能性がある。数量限定販売のため、購入個数制限を設ける場合がある。

「サンマルクカフェ」ロゴ

■福袋ラインアップ(価格はすべて税込)

〈1〉チョコクロBOX福袋(2,000円)

〈2〉チョコクロチケット福袋(2,000円)

〈3〉オリジナルゆず茶福袋(3,000円)

〈4〉サンマルクカフェ福袋(5,000円)

2026年の福袋は、看板商品「チョコクロ」をお得に楽しめるセットや、物販人気商品のゆず茶、福袋限定オリジナルグッズが入ったセットなど、全4種類を展開する。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロ刺繍ポーチ」

すべての福袋には、販売価格と同額以上の「スペシャルチケット(1枚500円相当)」が封入されている。チケットは今回から、パン商品やセットを含むサンマルクカフェの全商品に使用可能。有効期限は2026年5月31日までで、税込500円未満の商品を注文した場合、おつりは出ない。

■チョコクロBOX福袋(2,000円)

【内容】

・チョコクロBOX(チョコクロ5個入り)

・スペシャルチケット4枚(計2,000円相当)

人気商品「チョコクロ5個入りBOX」と、店舗で使える2,000円相当のスペシャルチケットがセットになった福袋。チョコクロBOX1箱分がお得に楽しめる内容となっている。

サンマルクカフェ「チョコクロBOX福袋」

■チョコクロチケット福袋(2,000円)

【内容】

・チョコクロチケット5枚(1枚でチョコクロ1個と引換)

・スペシャルチケット4枚(計2,000円相当)

「チョコクロ」5個分がお得になる福袋。チョコクロと引き換え可能なチケットに加え、全商品に使えるスペシャルチケットが付く。

チョコクロチケットの有効期限は2026年3月31日まで(2025年12月31日〜2026年1月4日は使用不可)。一部店舗では利用できない場合がある。

サンマルクカフェ「チョコクロチケット福袋」

■オリジナルゆず茶福袋(3,000円)

【内容】

・オリジナルゆず茶 1瓶(500g)

・スペシャルチケット6枚(計3,000円相当)

自宅でもサンマルクカフェの味を楽しめる、ゆず茶の瓶とスペシャルチケットをセットにした福袋。

果肉入りのゆず茶は、甘みと酸味のバランスが特徴で、ドリンクとしてはもちろん、トーストに塗ったり料理に使ったりと幅広く活用できる。公式サイトではアレンジレシピも紹介している。

サンマルクカフェ「オリジナルゆず茶福袋」

■サンマルクカフェ福袋(5,000円)

【内容】

・チョコクロチャーム付きタンブラー

・チョコクロ刺繍ポーチ

・スペシャルチケット12枚(計6,000円相当)

※ランダムで「ラッキーチケット(500円相当)」1枚入り

※オリジナル巾着に入れて提供

「サンマルクカフェ福袋」

「チョコクロチャーム付きタンブラー」は、保温・保冷対応の300mlタンブラー。ミニサイズのチョコクロチャームが付属する。ロゴカラーはオレンジ、ブラウンの2色展開で、カラーはランダム。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロチャーム付きタンブラー」

「チョコクロ刺繍ポーチ」は、中央にサガラ刺繍のチョコクロをあしらったオリジナルポーチ。ふんわりとした触り心地が特徴で、タグには「CHOCOCRO」の文字が入る。カラーはオレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの5色展開(ランダム)。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロ刺繍ポーチ」

■福袋販売対象外店舗

以下の店舗では福袋を販売しない。

・サンマルクカフェ 新宿御苑前店

・サンマルクカフェ 名古屋名鉄メンズ館店

・サンマルクカフェ イオンモール鹿児島店

■サンマルクカフェ 2026年の福袋 特設ページ