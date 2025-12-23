「ダルって袖ある服着るんですかねw」ダルビッシュ有、プライベートショット公開「なんという景色だ」
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。2026年1月1日から東京ヤクルトスワローズのゼネラルマネージャーに就任する青木宣親さんとのツーショットを公開しました。
【写真】先輩とのツーショット
コメントでは、「ダルって袖ある服着るんですかねw」「青木さんとダルさんの服装が違いすぎて、そちらが暑いのか寒いのかわかりません」「毎年続くご縁って本当に素敵」「半袖で寒くないんですか」「なんという景色だ これが絶景というヤツか」「暑いのか寒いのか…」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「暑いのか寒いのか…」ダルビッシュ選手は「毎年恒例の青木家とまったりしてきました」とつづり、写真を1枚載せています。大自然の中、青木さんと笑顔を見せるツーショットです。「明日は岩隈家も。ずっと仲良くしていただいて感謝。あとGMになったそうです」ともつづりました。
岩隈久志さんとの予定も「明日は岩隈家も」と今回明かしたダルビッシュ選手。元メジャーリーガーでシアトル・マリナーズで活躍した岩隈久志さんと会う予定のようです。Xの更新があるのかどうか、楽しみにしたいですね。
