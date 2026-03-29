今シーズン限りでリヴァプールを退団するエジプト代表FWモハメド・サラーが、古巣ローマに復帰する可能性を、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。「費用面、実現可能性、そして実際に実行できるかどうかという点からも、これは正気の沙汰ではない。しかし、サッカーの世界では、時にそんな『狂気じみた』アイデアさえも現実のものとなることがある。選択肢は多く、しかも非常に魅力的なものばかりだ。しかし、そ