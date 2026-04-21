アメリカの風刺メディアである「The Onion」が、右翼の陰謀論者であり銃乱射事件についてのうそを広めたアレックス・ジョーンズ氏が運営するウェブサイト「Infowars」を作り変えるため、新たな計画を進めていることが報じられました。At Long Last, InfoWars Is Ours - The Onionhttps://theonion.com/at-long-last-infowars-is-ours/The Onion Has a New Plan to Take Over Infowarshttps://www.nytimes.com/2026/04/20/business/