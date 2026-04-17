2003年以降、リリーフ投手のガニエ以降生まれていない【MLB】パドレス 5ー2 マリナーズ（日本時間17日・サンディエゴ）球界の歴史を一変させる快投だ。パドレスのメイソン・ミラー投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのマリナーズ戦の9回から登板。3者連続三振の快投で今季6セーブ目を挙げた。防御率0.00、奪三振率22.18と驚愕の数字を並べ、米識者からはサイ・ヤング賞に推す声も上がっている。5-2の9回から登板したミラー