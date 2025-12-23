Snow Manが12月22日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルに出演。グループ公式Xでオフショットが公開された。

【写真】Snow Manの脚の長さ際立つサンタカラースーツ『CDTV』衣装姿など①②

■メドレー衣装で共にブーツインの“王子様スタイル”な渡辺＆宮舘にも注目

Snow Manは「カリスマックス」と、「SERIOUS」「TRUE LOVE」のメドレーを披露した。

「カリスマックス」は、真っ赤なクリスマス風の新衣装でパフォーマンス。中継先の屋外でイルミネーションをバックにしたオフショットが公開されている。

キラキラビジューがちりばめられた真っ赤なセットアップながら、一人ひとりのデザイン、さらにインナーが違うところにも注目。

前列には、白シャツに白い先のとがった靴を合わせた宮舘涼太。ショート丈のジャケットにタートルとスカーフを合わせた渡辺翔太。開襟のシャツを合わせジャケットを羽織った佐久間大介。襟なし金ボタンジャケットの前をあけを羽織りベルトマークが際立つ目黒蓮。ちょっと離れてダブルのジャケットをまとった岩本照がピースしながらほほ笑んでいる。

後列では、ポケットにも金ボタンをあしらったジャケットの深澤辰哉の肩を、黒の細ネクタイを合わせた向井康二が組んでいる。スカーフを巻いて“カリスマックス”ポーズをキメる阿部亮平。その隣にはキリッと手を広げるラウール。

屋内のスタジオに移動した「SERIOUS」「TRUE LOVE」のメドレーでは衣装チェンジ。緑のジャケット姿でピースする向井。鮮やかなブルーのパンツをブーツインした渡辺。ショート丈のツイードジャケットと腰に巻いたスカーフがアクセントの佐久間。こちらもブーツインスタイルで長めのジャケットをベルトマークした宮舘。ピンク色のパンツにチェックのジャケットを合わせた岩本。

鮮やかな水色のシャツにデニムジャケットを重ねた衣装姿でピースする深澤。白いジャケットをまとい目元でピースするラウール。いかつめアクセサリーが光るレザージャケット姿でほほ笑む目黒。ブルーのジャケット姿でピースを頭の上に掲げる阿部。

さらに別のポストで「カリスマックス」衣装のソロカットも公開。おどけた上目遣いの岩本や、集合ショットでは見られなかった深澤のリボンタイやラウールのロングジャケットも写し出されている。そして全員がワイド目パンツのなかで岩本はストレート、ラウールはスリムなパンツであるところにも注目。そして全員の胸元には「カリスマックス」MV衣装でもお馴染みの“カ”の金色バッジも。

「クリスマックス最高」「ひーくんの表情がツボ」「イケメン脚長サンタ大集合」「メドレーのカラフル衣装も素敵」「ゆり組ブーツで王子様みたい」「最高のクリスマスプレゼントをありがとう」などといった声が続々と到着している。

■わちゃわちゃ感もあふれる2パターン衣装の全員集合オフショット

■一人ひとりのデザインの違いも必見「カリスマックス」新衣装ソロカット