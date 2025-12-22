³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡Ä¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¤º¤Ã¤È¡ÖÊÝ·ò¼¼¤Ë¤¤¤ë»Ò¡×¤ÎËÜ²»¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬²òÀâ¡Û
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î34Ëü6482¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áý²Ã¤¹¤ë¿ô»ú¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÂÕ¤±¡×¤ä¡Ö´Å¤¨¡×¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤ÊSOS¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö²È¤Ç¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥µ¥Ü¤ê¤Ç¤Ï¡©¡×¿Æ¤¬¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö²á¾êÅ¬±þ¡×¤Ë¤è¤ëÇ³¤¨¿Ô¤¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÉÔ°Â¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏóîÆ£ËüÈæ¸Å»á¡Ê»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¡Ë´Æ½¤¤Î½ñÀÒ¡ØÉÔÅÐ¹»¡¦ÅÐ¹»¤·¤Ö¤ê¤Î»Ò¤¬¿Æ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡§ »×½Õ´ü¤Î¿´¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È´ó¤êÅº¤¤Êý¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¥¿¥¤¥×¤ò4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¿Æ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÅÐ¹»¤·¤Ö¤ê¤ÎËÜ¿´¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¹»¤·¤Ö¤ê¤Î»Ò¤ÎSOS¤ÈËÜ¿´
»×½Õ´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌäÂê¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÅÐ¹»¤·¤Ö¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î»ÒËÜÍè¤Î´é¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£
¿Æ¤¬»Ò¤ÎËÜ¿´¤òÂª¤¨Â»¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÉÔÅÐ¹»¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
type A¡§²á¾êÅ¬±þ·¿¡Ä¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤ë¤Þ¤¸¤á¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä
ÉÔÅÐ¹»¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Þ¤ï¤ê¤Î¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤ºÍ§¤À¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê²á¤®¤¿¤ê¤·¤ÆÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¤Ë¤â²á¾ê¤Ë½ý¤Ä¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¼«¿®¤ò¼º¤¤ÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¤äÊ¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¤ï¤ë¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÍÁ³¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¹³Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
µÞ¤Ê¤ä¤ëµ¤ÁÓ¼º
É½ÌÌ¾å¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤À¤é¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ìµµ¤ÎÏ¤ÊÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÁÊ¤¨¤¬Â³¤¯
Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬ÄË¡¦Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ä¤é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¾®»ù²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£²¾ÉÂ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
µÞ¤ËÈ¿¹³Åª¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¤è¤¤»Ò¡×¤¬¡¢µÞ¤Ë¡Ö¤¦¤¶¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸ýÅú¤¨¤äÈ¿È¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¤µ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤¬Ê®½Ð¡£µÞ¤ËÉÔµ¡·ù¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
ÆÍÁ³¡Ö¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë
Í§¤À¤Á¤È¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¡£ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÇÉâ¤¯¡¢ÉÝ¤¤¡×¤È ¸À¤¤½Ð¤¹
¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö³Ø¹»¤ÇÉâ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖLINE¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬É½½Ð¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÉÝ¤¬¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¸Â³¦¡¢¤â¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
type B¡§¼õÆ°·¿¡Ä¤¤¤ä¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¿¬¹þ¤ß
¼õÆ°·¿¤âÉÔÅÐ¹»¤ËÂ¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤âÃÇ¤ì¤º¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï³èÈ¯¤ÊÍ§¤À¤Á¤Î½¸ÃÄ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ°à½Ì¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õÆ°·¿¤Î»Ò¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬¼¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤º¡¢ÀÅ¤«¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
²ñÏÃ¤òÈò¤±¤ë
¿Æ¤«¤é³Ø¹»¤ò¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢´é¤òÉú¤»¡¢¤Ê¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë¡£
µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤
¿Æ¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤êµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤à¤¡¢ÂÎ¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
È¯É½¤ä¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÆü¤Ï·çÀÊ¤¹¤ë
³èÆ°¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ã¶ËÅª¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï±Æ¤¬Çö¤¤°õ¾Ý¡£È¯É½¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÅÐ¹»¤ò¤·¤Ö¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤¦¤Þ¤¯¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¯¥é¥¹Æâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¶¯¤¤»Ò¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¤¤¸¤á¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ò°ú¤¤º¤ë
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬¼¸¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢³Ø¹»¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶µ»Õ¤ä¿Æ¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ä¡¢¤½¤Î¾ð·Ê¤¬Á¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë¤¢¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
½ù¡¹¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë
ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÉÔÅÐ¹»¤ÎÁ°¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¹»¤ò¤·¤Ö¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤ÏÉÝ¤¯¤Æµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¡×
type C¡§¼õÆ°¹¶·â·¿¡ÊÀÅ¤«¤ÊÈ¿¹³¥¿¥¤¥×¡Ë¡ÄÆ°¤«¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÈ¿¹³¤¹¤ë
¼õÆ°¹¶·â·¿¤Î»Ò¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿¹³¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´è¸Ç¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤«¤º¿Þ½ñ¼¼¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ÙÇÛÅª¤Ç´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤µ¤º¿Æ¤ò¼ºË¾¤µ¤»¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
¡Ö¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ÏÀè±ä¤Ð¤·
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹Ô¤¯¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆ°¤¤òÃÙ¤é¤»¡¢¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¡£¤ï¤¶¤È´ËËý¤ÊÆ°¤¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»Ï¶È»þ¹ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÅÐ¹»¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»²²Ã¤»¤º
²È¤Ï½Ð¤ë¤¬¶µ¼¼¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£ÊÝ·ò¼¼¡¦¿Þ½ñ¼¼¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¡£¹»Ìç¤Þ¤ÇÍè¤ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ï¢ÍíÄ¢¤äÇÛÉÛÊª¤¬¿Æ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
ÉÔµ¡·ù¤Ç¥Ð¥ê¥¢¤ò¤Ï¤ë
È¿ÏÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ï¤¶¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¹Å¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤ÞÌµ¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£»°¼ÔÌÌÃÌ¤ÎÅöÆü¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤¬¤ï¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡£²ÈÄíÆâ¤Î²ñÏÃ¤¬·ã¸º¡£
¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë
¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ã¤¿À®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½ÉÂê¤ÎÌ¤Äó½Ð¡¢¼ø¶È¤äÉô³è¤ÇÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·Ëº¤ì¤ë¡£¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë
¤ï¤¶¤È¥ß¥¹¤ò¤·¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¡£Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤ÇÇò»æ¤Î¤Þ¤ÞÄó½Ð¤¹¤ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ADHD¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶èÊÌ¤¬É¬Í×¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾åµÞ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£½ý¤Ä¤¯¤Î¤¬¤¤¤ä¡£¤À¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
type D¡§¾×Æ°·¿¡Ä¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ½¸ÃÄ¤«¤é¸ÉÎ©
»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¤Ï¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸´¶À¤ÎÃç´Ö¤È¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¾×Æ°·¿¤Î»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÇÈëÌ©¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢½¸ÃÄ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÍ§¤À¤Á¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»Ò¤â¡£¤ä¤¬¤ÆÍ§¤À¤Á¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤äµÔÂÔ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»Ò¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
Ãç´Ö¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¡¢ÅÐ¹»¤ò¤·¤Ö¤ë
ÃíÌÜ¤òÆÀ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢ÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤òË½Ïª¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÎÆâ½ïÏÃ¤òÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í¤·¡¢Ãç´Ö¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÌµ»ë¤µ¤ì¡¢Ë½¸À¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤á¤´¤È¤«¤éÅÐ¹»¤ò¤·¤Ö¤ë¡£¡ÖÊÝ·ò¼¼¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¹»¤¹¤ë¡£
ÅÜ¤ê¤Ç¾ì¤ò²õ¤·¡¢Î¥ÀÊ¤äÁáÂà
¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é°ìµ¤¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿ÅÜ¤ê¤«¤éÏ²¼¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤ë¤Ê¤É¡£Î¥ÀÊ¤äÁáÂà¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ä¤Ê¼ø¶È»þ´Ö¤À¤±·çÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
À¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø²õ
¶¯¤¤»É·ã¤ØÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤äÃÙ¹ï¡¢½ÉÂê¤ÎÌ¤Äó½Ð¤¬ËýÀ²½¡£¼¸¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¡¢ÃÙ¹ï¤ä¸á¸å¤«¤é¤ÎÅÐ¹»¤Ê¤É¤¬¾ïÂÖ²½¡£Ì¤Äó½Ð¤Î½ÉÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®ÀÓ¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¡£
¶µ»Õ¤ËÈ¿¹³¤·µÕº¨¤ß
¤ï¤ë¤Õ¤¶¤±¤¬²ÃÂ®¡£Êª¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¼ø¶È¤òË¸³²¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¶µ»Õ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¶µ»Õ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òµñÈÝ¡£ÆÃÄê¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤¤¤ä¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±·çÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¥¯¥é¥¹¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
¼þ°Ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¹¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢²È¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤êÌÛ¤ê¹þ¤à¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¬¹â¤Þ¤ê¡Ö¤â¤¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯¸«¤¨¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ê¤À¤±¡×
type E¡§º®¹ç·¿¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤êor²æËý¤·¤¹¤®¤ÆÆÍÁ³¥¥ì¤ë
º®¹ç·¿¤ÏA¡ÁD¤Î¤¦¤Á¤Õ¤¿¤Ä°Ê¾å¤Î·¿¤¬º®ºß¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¾×Æ°·¿¡Ü²á¾êÅ¬±þ·¿¡×¡Ö¾×Æ°·¿¡Ü¼õÆ°·¿¡×¡£¾×Æ°·¿¤È¤Û¤«¤Î·¿¤Îº®¹ç·¿¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤á¤Ë°åÎÅ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢ÀìÌç°å¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤ä´¶³Ð²áÉÒ¡¢¼Â¹Ôµ¡Ç½¡ÊÃÊ¼è¤ê¡Ë¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¸í²ò¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¾×Æ°·¿¡Ü²á¾êÅ¬±þ·¿
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
ÌäÂê¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯
É¾²Á¤òµá¤á¤ÆÇØ¤Î¤Ó¤¹¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·¸¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡£¤½¤Î¸å¼«¸Ê·ù°¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ê¡¢»÷¤¿¾õ¶·¤ò²óÈò¡£¹Ô»ö¤ä¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°Ä¾¸å¤ÎÃÙ¹ï¡¦ÁáÂà¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¥²¡¼¥àÄÒ¤±
³Ø¹»¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤ò¤ª¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¥²¡¼¥à¤äSNSÄÒ¤±¡£Ä«µ¯¤¤é¤ì¤º¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï·çÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¤¬¤ó¤Ð¤ê¥¹¥È¥ì¥¹
¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ä¥²¡¼¥à²Ý¶â¤Ê¤É¤ËÁö¤ë¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ìÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£
¢£¾×Æ°·¿¡Ü¼õÆ°·¿
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÄÃæËãÎ¤»Ò
²æËý¤Î¸Â³¦¤ÇÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯
ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤·¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Â³¦¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÅâÆÍ¤Ë³Ø¹»¤òµñÈÝ¤·¡¢²È¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£
¤ï¤ë¤Õ¤¶¤±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÐ¹»¤ò¤·¤Ö¤ë
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤¤»Ò¤ÎÌ¿Îá¤òÃÇ¤ì¤º¤Ë¡¢¤ï¤ë¤Õ¤¶¤±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¤¤ä¤À¤È¸À¤¨¤º¡¢¶ì¼ê¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Êú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤ÆÆ¨¤²½Ð¤¹
·¸¤äÈ¯É½¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ê¤É¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢Ä¾Á°¤ÇÊü¤ê½Ð¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅöÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¡¢Çò»æ¤Ç½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡£
È¯Ã£¾ã³²¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Æ
¡ÖÂÕ¤±¡¦È¿¹³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¯¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤È¤Ï¿ÇÃÇ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ÏÉ¬»à¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
óîÆ£ ËüÈæ¸Å
²¸»òºâÃÄÊì»Ò°¦°é²ñ
°¦°é¸¦µæ½ê¸ÜÌä