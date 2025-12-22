シャープ・ソニー・Xiaomiの最新機！BIGLOBEモバイル スマートフォン3機種

ビッグローブが、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製「AQUOS sense10」、ソニー製「Xperia 10 VII」、Xiaomi製「REDMI 15 5G」のスマートフォン3機種の提供を2025年12月22日より開始します。

人気シリーズの最新モデルや、超大容量バッテリーを搭載した大画面モデルなど、ライフスタイルに合わせて選べるラインナップが拡充されます。

BIGLOBEモバイル スマートフォン3機種

発売日：2025年12月22日

対象機種：AQUOS sense10、Xperia 10 VII、REDMI 15 5G

販売場所：BIGLOBEモバイル

今回のラインナップ追加では、AI機能や音響性能が向上した「AQUOS」、カメラセンサーが大型化した「Xperia」、7,000mAhのバッテリーを誇る「REDMI」と、それぞれ特徴の異なる3機種が登場します。

日常の使い勝手を重視するユーザーから、動画やエンタメを長時間楽しみたいユーザーまで、幅広いニーズに応える端末が揃いました。

AQUOS sense10

シャープ独自の機能「Vocalist」を搭載し、AIが周囲の雑音を消して人の声だけを抽出することで、快適な会話をサポートします。

デュアルボックススピーカーにより音量・音質が改善され、前モデルから体感音圧が約25％増加しました。

Pro IGZO OLEDによるリアルな映像体験に加え、10時間×2日間の使用を想定した電池持ちを実現しており、充電を気にせず日常を楽しめます。

Xperia 10 VII

広角カメラには前モデルから約1.6倍に大型化した進化したカメラセンサーを搭載しています。

即撮りボタンやVideo Creatorによる手軽な撮影・編集機能も備え、クリエイティブな用途にも対応します。

ディスプレイは19.5:9比率でリフレッシュレート120Hz駆動に対応し、快適なコンテンツ視聴が可能です。4年長寿命バッテリーや長期間のアップデート対応により、長く安心して利用できる一台です。

REDMI 15 5G

超大容量7,000mAhバッテリーを搭載した大画面スマートフォンです。

33W急速充電と18Wのリバース充電に対応しており、モバイルバッテリーの代わりとしても活用できます。

最大144Hz駆動リフレッシュレートに対応した6.9インチFHD+ディスプレイを備え、BIGLOBEモバイルの「エンタメフリー・オプション」と組み合わせることで、動画視聴を存分に楽しめます。

新端末スペック・料金

各端末の主な仕様は上記の通りです。

BIGLOBEモバイルの新端末3機種の紹介でした。

