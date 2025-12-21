プレミアリーグ 25/26の第17節 トットナムとリバプールの試合が、12月21日02:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、アレクシス・マクアリスター（MF）らが先発に名を連ねた。

33分にトットナムのシャビ・シモンズ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

リバプールは後半の頭から選手交代。コナー・ブラッドリー（DF）からアレクサンデル・イサク（FW）に交代した。

56分に試合が動く。リバプールのフロリアン・ビルツ（MF）のアシストからアレクサンデル・イサク（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

58分、トットナムが選手交代を行う。モハンメド・クドゥス（MF）からブレナン・ジョンソン（FW）に交代した。

60分、リバプールが選手交代を行う。アレクサンデル・イサク（FW）に代わりイエレミ・フリムポング（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

66分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

71分、トットナムは同時に2人を交代。アーチー・グレイ（MF）、ルーカス・ベルグバル（MF）に代わりジョアン・パリーニャ（MF）、ウィルソン・オドベール（FW）がピッチに入る。

80分、トットナムが選手交代を行う。ランダル・コロムアニ（FW）からリシャルリソン（FW）に交代した。

83分、トットナムのリシャルリソン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

90分、リバプールが選手交代を行う。イエレミ・フリムポング（DF）に代わりフェデリコ・キエーザ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+3分にトットナムのクリスティアン・ロメロ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もリバプールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リバプールが1-2で勝利した。

なお、トットナムは85分にミッキー・ファンデフェン（DF）、90+5分にロドリゴ・ベンタンクール（MF）、91分にリシャルリソン（FW）に、またリバプールは77分にイブラヒマ・コナテ（DF）、83分にドミニク・ソボスライ（MF）、90+7分にアレクシス・マクアリスター（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 05:00:22 更新