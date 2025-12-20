Ž¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»¦Åþ¡Ä¥¿¥¤¤Ç2025Ç¯¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤¿Ž¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¶¯¿©ÉÊŽ£¤ÎÌ¾Á°
¢£Âç¤¤ÊÄÄÎóÃª¤ËÇ¼Æ¦¡¢Ç¼Æ¦¡¢Ç¼Æ¦¡Ä
¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È3Å¹ÊÞ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¤Î¥Õ¥¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¿¥¤»ñËÜ¤Î¥Æ¥¹¥³¥í¡¼¥¿¥¹¤È¥Ó¥Ã¥°C¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹¤Ë¤âÇ¼Æ¦¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¤âÂçÎÌ¤ÎÇ¼Æ¦¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬BTS¥×¥í¥ó¥Ý¥ó±Ø¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼1¹æÅ¹¤À¡£Ç¼Æ¦¤À¤±¤òÃÖ¤¤¤¿ÄÄÎó¥±¡¼¥¹¤¬3Âæ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ÎÇ¼Æ¦¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÇ¼Æ¦¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÆ¦Éå¡¢ÌýÍÈ¤²¤ÎÄÄÎó¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Æ¦Éå¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤ÎÇ¼Æ¦¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÆüËÜ»º¡¢¥¿¥¤»º¤ÎÇ¼Æ¦¤¬½ê¤»¤Þ¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¢ÆþÉÊ¤ÎÆüËÜ»ºÇ¼Æ¦¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÆüËÜ¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤À¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯110±ß¤¬Ê¿¶Ñ¡áÉ®¼ÔÃð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¤»ºÇ¼Æ¦¤ÏÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¼Æ¦¤ÈÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹â²Á¤Ê¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¿¥¤¤ÇÇ¼Æ¦¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿©ÉÊÀìÌç¾¦¼Ò¤À¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¤ÎÃóºß°÷¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¡¢¥¿¥¤¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÃÏ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºß¥¿¥¤Îò¤Ï33Ç¯¡£º£¤Ç¤ÏÆüËÜ»º¤Î¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤ò¥¿¥¤¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¡¢Ç¼Æ¦¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Öº£Ç¯¡Ê2025¡Ë¤Î½é¤á¤«¤éµÞ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î10ÇÜÎÌ¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¡ØÇ¼Æ¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÎ®ÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Øº£¡¢Ç¼Æ¦¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¡¢Ç¼Æ¦¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÈÀÁ¤±Éé¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÇ¼Æ¦¥á¡¼¥«¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢¡ØÍ¢½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤À¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ï·¿Í¤Ï¿©¤¬ºÙ¤¤¡£Ç¼Æ¦¤òÁý»º¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹©¾ì¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï4¥«½ê¤Î²ñ¼Ò¤«¤éÇ¼Æ¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¥¿¥¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¾¦¼Ò¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÎÌ¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¡²¬¸©Í£°ì¤ÎÇ¼Æ¦¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ë§Ìî¾¦Å¹¤À¡£¡Ö¥¿¥¤¿Í¤Ï¤Ë¤ª¤¤¤Î¾¯¤Ê¤¤Ç¼Æ¦¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£Ë§Ìî¾¦Å¹¤¬Â¤¤ëÇ¼Æ¦¤ÏÆÈÆÃ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬´õÇö¤Ç¡¢»å°ú¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¿å¸ÍÇ¼Æ¦¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅªÇ¼Æ¦¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤½¤ì¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿å¸ÍÇ¼Æ¦¤äÅìËÌÃÏÊý¤ÎÇ¼Æ¦¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ë§Ìî¾¦Å¹¤ÎË§Ìî¿®¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¡²¬¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼Æ¦¤ÎÀ½Ë¡¤ÏÅìËÌ¤ÎÇ¼Æ¦¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¼Æ¦¤Ï¡Ø¤Õ¤¯¤è¤«Ç¼Æ¦¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤ëÇ¼Æ¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ØÅì¡¦ÅìËÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢ÂçÆ¦¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ï¹µ¤¨¤á¡¢»å°ú¤¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¿¥¤»º¤ÎÇ¼Æ¦¤ÎÌ£¤ä¤¤¤«¤Ë
¤ï¤¿¤·¤Ï¥¿¥¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆüËÜ»º¤Î¿å¸ÍÇ¼Æ¦¡¢Ë§Ìî¾¦Å¹¤Î¤Õ¤¯¤è¤«Ç¼Æ¦¡¢¥¿¥¤»ºÇ¼Æ¦¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Ö¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÎÇ¼Æ¦¡×¡Ë¤Î3¤Ä¤òÇã¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ÏÎäÅà¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤»º¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£3¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢Éô²°¤Ç»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ç¼Æ¦¤À¤±¤ò¤Ü¤½¤Ü¤½¤È¿©¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤òÍê¤ß¡¢¥¿¥¤ÊÆ¤Ë¤«¤é¤Þ¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¿å¸ÍÇ¼Æ¦¤È»Ä¤ê¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÇ¼Æ¦¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¿å¸ÍÇ¼Æ¦¤ÏÂçÆ¦¤ò½¼Ê¬¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿§¤Ï¹õ¤¤¡£»å°ú¤¤âÀ¹¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¤Õ¤¯¤è¤«Ç¼Æ¦¤È¥¿¥¤»ºÇ¼Æ¦¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ïè§¤ÇÂçÆ¦¤Î¤è¤¦¤À¡£¿§¤ÏÇö¤¯¡¢»å°ú¤¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ç¼Æ¦ÆÈÆÃ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤Ä¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤Î´¶ÁÛ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇ¼Æ¦¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ä»å°ú¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïè§¤Ç¤¿ÂçÆ¦¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤¯¤è¤«Ç¼Æ¦¡¢¥¿¥¤»ºÇ¼Æ¦¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¿å¸ÍÇ¼Æ¦¤Ï¥¿¥¤¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¤È¥¿¥¤¿Í¤ÎÇ¼Æ¦¥Þ¥Ë¥¢¤¬Çã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡×
¢£¡ÖÇ¼Æ¦¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¸½ÃÏ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÇ¼Æ¦Í¢½Ð¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£2023Ç¯¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅìµþÀÇ´Ø¤¬¡ÖÇ¼Æ¦¤ÎÍ¢½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åý·×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¼Æ¦¤¬ÉÊÌÜ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿2017Ç¯°Ê¹ß¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¿ôÎÌ¡¢Í¢½Ð¶â³Û¤È¤â¤ËÌó1.8ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÀÇ´Ø´ÉÆâ¤Ç¤â¿ôÎÌ¤È¶â³Û¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤ÎÍ¢½Ð¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¹ñÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ï1°Ì¤¬Ãæ¹ñ¡Ê29.9¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤¬ÊÆ¹ñ¡Ê27.6¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¢½Ð¶â³Û¤Ç¸«¤ë¤È1°Ì¤¬ÊÆ¹ñ¡¢2°Ì¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡¢2¥«¹ñ¤ÇÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤òÁ´¹ñÇ¼Æ¦¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏºßÎ±Ë®¿ÍµÚ¤ÓÆü·ÏË¡¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î»þ¤Î¿ô»ú¤ÇÆüËÜ»ºÇ¼Æ¦¤Î¥¿¥¤¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤ÇÇ¼Æ¦¤Î¾ÃÈñ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÅý·×°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¿¥¤¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥¿¥¤¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í3¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£3¿Í¤È¤â¡¢Î§µÁ¤Ë¥¿¥¤¿Í¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËºÜ¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×
¢£Î®¹Ô¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÈ©¤¬¤¤ì¤¤¡×
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ÙÊý¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢²Ú¶£¤Ï¤´ÈÓÃãÏÒ¤ÈÈ¤¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¥¿¥¤¿Í¤Ï¤´ÈÓÃãÏÒ¤â»È¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê»®¤Ë¤´ÈÓ¡Ê¥¿¥¤ÊÆ¡Ë¤òÀ¹¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ª¤«¤º¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÜ¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ç¼Æ¦¤â¤Þ¤¿¤´ÈÓ¤Î¼þ°Ï¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ð¥¸¥ë¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤¿¥¬¥Ñ¥ª¤ò¤´ÈÓ¤Î¼þ°Ï¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤Î²£¤ËÇ¼Æ¦¤òÅº¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Î¾Êý¤ò¤´ÈÓ¤ËºÜ¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÇò¤¤¤´ÈÓ¤ËÇ¼Æ¦¤òºÜ¤»¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤«¤º¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¤ä¥È¥Þ¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤ËÇ¼Æ¦¤òº®¤¼¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ç¼Æ¦¤È¥ª¥¯¥é¡¢Ç¼Æ¦¤È¤Ò¤¸¤¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÇ¼Æ¦¥µ¥é¥À¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¼Æ¦¤Î¿©¤ÙÊý¤ÏÆüËÜ¿Í¤â¥¿¥¤¿Í¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÇ¼Æ¦¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð·ò¹¯»Ö¸þ¤À¡£Ç¼Æ¦¤ÏÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿©ÉÊ¤À¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡£¥¿¥¤¤Î¤¢¤ë°å»Õ¤¬SNS¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÇ¼Æ¦¤ÏÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¹¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¼Æ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¥¿¥¤¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤·¤¿¥¿¥¤¿Í¤¬SNS¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢È©¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤ÏÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡Ù¤È¾å¤²¤¿¤«¤é¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢Ç¯¤Ë2ÅÙ¡¢3ÅÙ¤ÈÆüËÜ´Ñ¸÷¤¹¤ë¥¿¥¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÇ¼Æ¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤äTikTok¤Ç³È»¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤«¤éÇ¼Æ¦¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¢£À°Ä²ºîÍÑ¡¢·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤ò³ð¤¨¤ëºÇ¶¯¿©ÉÊ
Ç¼Æ¦¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£Ç¼Æ¦¤òºî¤ëÇ¼Æ¦¶Ý¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸úÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÀ°Ä²ºîÍÑ¡£Ä²¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡£¹³À¸Êª¼Á¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤ÏÀÖÎ¡¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹¡¢ÉÂ¸¶ÀÂçÄ²¶Ý¤Ê¤É¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¡¤¬Ç¼Æ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¥Ê¡¼¥¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¥Ê¡¼¥¼¤Ë¤Ï¡¢·ìÀò¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ö¥ê¥ó¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±Ê¬²ò¡ÊÍÏ²ò¡Ë¤¹¤ëºîÍÑ¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Î·ìÀòÍÏ²ò¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥í¥¥Ê¡¼¥¼¤ÎÁ°¶îÂÎ¥×¥í¥¦¥í¥¥Ê¡¼¥¼¤ò³èÀ²½¤¹¤ëºîÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë·ìÀòÍÏ²ò¹ÚÁÇ¥×¥é¥¹¥ß¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹ÁÈ¿¥¥×¥é¥¹¥ß¥Î¡¼¥²¥ó¥¢¥¯¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼ÎÌ¡Êt-PA¡Ë¤òÁýÂç¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¥Ê¡¼¥¼¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Í×¤Ï·ì±Õ¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óK2¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÎà¡Ê¥Ý¥ê¦Ã-¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡Ë¤âËÉÙ¤À¡£¥Ó¥¿¥ß¥óK2¤È¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ËÂ¿¤¤¡£¹ü¡¢·ì´É¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¤À¡£¥¢¥ß¥Î»À¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤Î°Ý»ý¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¥¢¥Ã¥×¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤È¤Ä¤ä¤òÊÝ¤Ä¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¼Æ¦¤Ï°¤¤¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼·ò¹¯¿©ÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¤·¤ÆÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¼Æ¦¶Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¡£
Ç¼Æ¦¶Ý¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï²êË¦(¤¬¤Û¤¦)¡ÊÂÑµ×À¤Î¹â¤¤ºÙË¦¹½Â¤¡Ë¤òºî¤ê¡¢100¡î¤ÎÇ®¿å¤«¤é0¡î°Ê²¼¤Î´Ä¶¡¢°ß»À¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤»À¡¢Êü¼ÍÇ½¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¿½½Ç¯¤â²êË¦¾õÂÖ¤ÇÀ¸Â¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÇ¶¯¤Î¶Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
ºÇ¶¯¤ÎÇ¼Æ¦¶Ý¤Ë¤è¤ëÇ¼Æ¦¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼·ò¹¯¿©¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤ÇÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é½Ð²ÙÎÌ¤¬6ÇÜ°Ê¾å¤Ë
ºÇ¸å¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ»ºÇ¼Æ¦¡¢¤Õ¤¯¤è¤«Ç¼Æ¦¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëË§Ìî¾¦Å¹¤ÎË§Ìî¼ÒÄ¹¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Ë¤¢¤ëÇ¼Æ¦¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç»ñËÜ¶â¤Ï1000Ëü±ß¡£ÁÏ¶È¤Ï1931Ç¯¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¸þ¤±¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¼Æ¦¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤¿2021Ç¯¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ÎÀ½Â¤¤ò¤ä¤á¤¿¡£º£¤ÏÇ¼Æ¦¤À¤±¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë§Ìî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ïµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÇ¼Æ¦¤Î¤ß¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¾¦¡Ê1²¯5000Ëü±ß¡¢2015Ç¯¡Ë¤Î4³ä¶á¤¯¤¬Í¢½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¿¥¤¤Ø¤Î½Ð²Ù¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÀè¤Þ¤Ç·î´Ö500¥±¡¼¥¹¡Ê1¥±¡¼¥¹20¥Ñ¥Ã¥¯¡ËÄø¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5·îº¢¤«¤é·î´Ö2000¡Á3500¥±¡¼¥¹¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÏÊ¡²¬¸©¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÇ¼Æ¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¶å½£Æâ¤Ç¤âÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤È¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï·ò¹¯¥Ö¡¼¥à¤Î¤»¤¤¤«¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¶å½£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ê¡²¬¸©¤ÏÂçÆ¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¹ñÆâ3°Ì¤«4°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÂçÆ¦¤¬ºÎ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¼ç¤ËÊ¡²¬¸©»º¤ÎÂçÆ¦¤ÇÇ¼Æ¦¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¿¥¤°Ê³°¤Î³¤³°¸þ¤±¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤¤
¡ÖÅö¼Ò¤Ï³¤³°14¥«¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î»Å¸þ¤±Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â·ò¹¯¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¤ÎÇ¼Æ¦¤Î¼ûÍ×¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈÎÏ©¤ò³«Âó¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÏ©³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹©¾ìÀßÈ÷¤ÎÁýÀß¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢OEM¤ÎÄó·ÈÀè¹©¾ì¤¬·ú²°¤òÁýÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼Æ¦¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥¤°Ê³°¤Î³¤³°¸þ¤±¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÇ¼Æ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£Æó½½¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ò¥ë¥È¥ó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÇ¼Æ¦¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÇ¼Æ¦¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ò¥ë¥È¥ó¤â¤·¤¯¤ÏÆü·Ï¤Î¥¥¿¥Î¥Û¥Æ¥ë¡Ê¸½¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¥¿¥Î¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î2´Û¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¥¿¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤â°Â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥¿¥Î¤è¤ê°Â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¼Æ¦¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¤â¤¦¡Ö°Ëâ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤¹¤ë¿©ÉÊ¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤
Ä«¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ç¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÄ«¿©¤Î»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤ï¤ìÀè¤Ë¶ä¤Î»®¤Î¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¼Æ¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÇ¼Æ¦¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢½¾¶È°÷¡¢Â¾¤Î½ÉÇñµÒ¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÇ¼Æ¦ÆÈÆÃ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ä¡Ä¡£
Ä«¿©¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°Ëâ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤¹¤ë¿©ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤äÆüËÜ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Ç¼Æ¦¤ò¿©¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£Ä«¿©¸å¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¥Û¥Æ¥ëÆâ¤òÊâ¤¯¤È¡¢Â¾¤ÎµÒ¤¿¤Á¤ÏÇ¼Æ¦¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤«¤¤¤Ç´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£¿Í¤Ï¤ï¤¿¤·¤òÈò¤±¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÇÈ¤¬°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤»¤Ä¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼Æ¦¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¼Æ¦¤¬¥¿¥¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ¸ÏÃºî²È¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶õÁÛ¤ÎÊª¸ì¤Ï¸½¼Â¤Î¤Ê¤«¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÇ¼Æ¦¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¶õÁÛ¤·¤¿¡£¶õÁÛ¤ÏÆó½½¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
