『MステSUPER LIVE』STARTO”豪華先輩ヒットコラボメドレー”決定 6組が夢のデュエット企画に集結【一覧あり】
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）では、STARTO ENTERTAINMENTのアーティストが、豪華先輩ヒットコラボメドレーをデュエットで披露することが決定した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
番組では、STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト6組が夢のデュエット企画で大集結。Kis-My-Ft2×Travis Japanで「ダイナマイト」（SMAPカバー）、WEST.×なにわ男子で「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）、そして、King & Prince×SixTONESで「One Love」（嵐カバー）と、まさに名曲揃いのコラボ企画となっている。
▼STARTO ENTERTAINMENT豪華先輩ヒットコラボメドレー
Kis-My-Ft2×Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
WEST.×なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
▼STARTO ENTERTAINMENT豪華先輩ヒットコラボメドレー
Kis-My-Ft2×Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
WEST.×なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）