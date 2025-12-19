【全2回（前編／後編）の後編】

先頃、2024年分の政治資金収支報告書が公表された。そこでは高市早苗首相（64）が代表を務める自民党支部が、企業から政治資金規正法の上限を超える献金を受けていたことが発覚したばかりである。ところが、同支部の“疑惑”は、これにとどまらなかった。

前編では、高市首相に高額献金を行う謎の宗教団体「神奈我良（かむながら）」の実態と、代表役員を務める女性の素顔について報じた。

「神奈我良」の代表役員、そして奈良県内で手広く事業を展開する「ノブレスグループ」の代表を務めるのは川井徳子氏（67）。

敏腕経営者として知られる彼女は、いかにして高市首相と関係を深めていったのか。

「川井さんは“事業を展開するには政治に積極的にコミットしていかなければ”といった思いが強い。いわゆる『計算のできる人』なのです」

とは、両者を知る事情通である。

「00年代前半、小泉政権の時代でした。東京のホテルで高市さんのパーティーが開かれ、そこに川井さんも参加していました。当時彼女は、自民党系奈良県議の後援会にも名を連ねており、その関連で出席したのだと思います」

パーティー終了後、内輪の2次会が開かれたといい、

「川井さんも周囲の勧めで同席し、高市さんと名刺交換をしていました。その後は、政治献金などで関係を深めていったのです」（同）

川井氏は、最近では20年に50万円、21年には1000万円、そして23年には300万円を、それぞれ個人名義で高市首相が代表を務める「自民党奈良県第二選挙区支部」に寄付している。

合計で4000万円の寄付

全国紙のデスクが言う。

「今回は『神奈我良』からの3000万円とは別に、個人で1000万円、合計で4000万円を寄付している。これは昨年の同支部の収入の2割超にあたる大金です」

首相にとっては、まさしく地元の大スポンサー。とはいえ、前編で報じた通り、宗教団体の実態については大いに疑念が生じるところだ。

宗教ジャーナリストの小川寛大氏に聞くと、

「1年間で6000万円もの経費を使う宗教法人など、現実にはほとんどありません」

そう前置きしながら、

「最近は、古くからある神社やお寺でも資金繰りに困ってつぶれるところが増えています。檀家や氏子を300人くらい抱えている寺社でも、年商1000万円あればよい方です。一般的に、経費を使うにはその2〜3倍の収入が必要。地元で誰もが知っている寺社ならいざ知らず、名前を聞いたこともなければ活動実態も不明瞭な宗教法人が、そんな額の経費を捻出できるのだとすれば、非常に不可解です」

実際に、「神奈我良」の神社「大和皇（やまとすめら）神殿」の入り口の記帳台に置かれた芳名帳を見ると、今年度に記帳した来場者の数はわずか21人。うち、川井氏の身内やグループ企業の幹部らも複数含まれていたのだから、神社としての活動実態にはますます疑問符を付けざるを得ない。

「何ら違法性はない」と主張するが……

当の川井氏に尋ねると、「神奈我良」は適切に運営されているといい、

「ご指摘の寄付についても、政治資金規正法に定められた要件を満たしており、前年における年間経費は寄付額の2倍以上であることを確認しております。なお、詳細な数値につきましては、法令に基づき所轄庁に報告済みであり、外部への個別開示は行っておりません」

これでは到底、疑いは拭えまい。一方、受け取った側の高市首相はといえば、自身の事務所を通じて、

「ご寄附をいただいている宗教法人の代表は、長らくの支援者です」

そう前置きした上で、

「法人寄附のお申し出をいただいた際に、寄附要件の打ち合わせをさせていただき、年間経費の件も確認済であり、何ら違法性はございません」

高市首相が代表を務める自民党支部が「鳥羽珈琲」から上限額を超える寄付を受けていた件では、神戸学院大学の上脇博之教授が同社と高市首相を政治資金規正法違反の疑いで奈良地検に告発している。教授本人があらためて言う。

「そもそも宗教法人は税制上の優遇措置を受けています。今回は、3000万円の寄付が本当に適法であるのか、それを説明するためにも、前年における年間経費について、客観的な資料を示すべきだと思います」

展開次第では、政権の命取りにもなりかねないのだ。

