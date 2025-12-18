オーブン不要で即できる！レンジ3分で完成「水切りヨーグルトチーズケーキ」を作ってみた

ヘルシーおやつに最適「水切りヨーグルトでチーズケーキ風」作ってみた！

クックパッドでも人気のチーズケーキ。気取らない日常のおやつから特別な日のデザートまで、さまざまなレシピが投稿されています。

クリームチーズを使うレシピが多いですが、少々カロリーが気になるときもありますよね。

今回は、ヘルシーにチーズケーキ欲を満たすことができる「水切りヨーグルト」を使ったケーキレシピに挑戦。ヘルシーなだけでなく、電子レンジで3分加熱するだけでできるというから驚きです！

材料を混ぜてレンチンするだけ

1. ボウルに水切りヨーグルトと砂糖、卵を入れ、泡立て器でよく混ぜます。





2. なめらかになったら、薄力粉を茶こしでふるい入れ、粉っぽさがなくなるまでさっと混ぜましょう。





3. 電子レンジで使える耐熱容器にクッキングシートを敷き、生地を流し入れたら、数回トントンと台に落として空気を抜きます。





4. 500Wの電子レンジで加熱して完成です。レシピでは3分とありましたが、今回は3分30秒分加熱しました。

爪楊枝をさしてみて、生地がつかなければ加熱完了の合図です。様子をみながら、加熱時間を調節してくださいね。





さっぱりと食べられる！





レンジ加熱があっという間に終わり、「こんな短時間で、本当にケーキになったの…？」と半信半疑でレンジから取り出しました。

冷めてから切り分け、ブルーベリージャムをかけて、いざ実食。





食感はチーズケーキそのもの。5分にも満たない加熱時間ですが、ギュッと詰まったこの食感がたまりません！

気になるお味ですが、水切りして味がギュッと詰まったヨーグルトのコクが感じられておいしい。クリームチーズよりも後味がさっぱりしていて、口の中にしつこさが残りません。

レシピ作者さんによれば、練乳を加えてもおいしく仕上がるそう。次回はぜひ練乳入りで作りたくなりました。

コンビニに行くより早くできるのが◎

混ぜて電子レンジで加熱するだけと、とにかく簡単なこのレシピ。

小腹がすくとついコンビニに出かけてしまいたくなりますが、出かけるより早くおうちでケーキが作れると、無駄遣い防止にもなりますね。

手軽にできて、しっかり食べた感じのあるおやつが作りたい方にぜひおすすめのレシピです。ヘルシーにチーズケーキ風のお菓子を楽しみたい時に、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）