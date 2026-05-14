米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日、中国・北京で首脳会談に臨む。米中間の貿易やイラン情勢、台湾、人工知能（ＡＩ）の問題などが議題になる見通しだ。世界情勢に大きな影響を与える米中関係は安定に向かうのか注目される。米中国内経済に配慮…貿易貿易は、主要議題の中では米中の思惑が重なる数少ない分野で、貿易戦争の「休戦」の延長など双方が会談の成果を演出する舞台となりそうだ