HI-METAL R¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥°¡×¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥° ¥á¥ë¥¥¢·³ÁõÈ÷¡×ÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤è¤ê¡ÖHI-METAL R ¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥° ¥á¥ë¥¥¢·³ÁõÈ÷¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ12·î19Æü(¶â)16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
ÊÌÇä¤ê¤ÎHI-METAL R¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥°¡×¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥° ¥á¥ë¥¥¢·³ÁõÈ÷¡×¤Ê¤É¤ËÁõÈ÷¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ß¥µ¥¤¥ë¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢ºÌ¿§¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥à¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÂæºÂ¡¢ÂæºÂ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤ÊºîÉÊ¥í¥´¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
