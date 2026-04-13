ABCテレビは13日、4月7日放送のバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）で、不適切な内容があったことを明らかにした。TVerでは当該シーンがカットされた。同局は「出演者に対する不適切行為があったことは確認しております。局として普段から人権に対し、十分に注意するよう務めておりますが、今回は認識が甘かったと反省しています」とコメント。Tverにおける問題部分の削除については「その認識の元、