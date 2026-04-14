神戸市街から近く、気軽に自然や景色が楽しめる六甲山に建つシンボリックな「自然体感展望台 六甲枝垂れ」（神戸市灘区）で、宇宙人が人間を観察するために忍ばせた調査デバイス「宇宙植物」を観察・体験できるイベント『きみょい植物展 in 六甲ガーデンテラス 〜宇宙植物が生息する都市伝説ガーデン〜』が4月17日から開催されます。【写真】スマホの通知音に反応する人の行動を測定する植物！？これからハイキングや観光が楽