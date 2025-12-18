＜ワガママ義母にウンザリ＞「同居よりマシ！」と割り切る！孫より自分を優先する義母【第1話まんが】
私はハルナ（29歳）。旦那のコウジ（36歳）と息子のユウ（もうすぐ3歳）、ダイキ（もうすぐ1歳）と4人で暮らしています。近くには義実家があり、お義母さんが1人で住んでいます。お義父さんは亡くなっています。結婚するときに旦那から「1人きりだし母さんをなるべく助けたい」と言われたので、大事にしているつもりです。外食は90％以上一緒だし、お義母さんが行きたいところがあれば車を出したりしています。
旦那の想いもあって、お義母さんとはよく交流をしています。外食やお出かけにも誘って、一緒に出かけることも多いです。今日はみんなでショッピングモールに行く予定なのですが、義母にはちょっと困ったところもあるのです。それは……。
ただ、お義母さんは好き嫌いがはっきりしており、たとえば高級なお店は好きだけど、子ども向けのお店は嫌い。子どもの用事に付き合うのも嫌い。そんなことより自分の買い物が好き……孫よりも自分が好き。そんなタイプです。子どもがいてお義母さんに気をつかうのは本当に大変です。
お義母さんと外食をするときはうちが費用を持ちます。
お義母さんの用事で車を出すときも、ガソリン代や交通費などはもらったことがありません。
加えて、私の帰省にまで一緒に行きたいと言うお義母さん。
お義母さんの分の旅費を負担するとなるとなかなか厳しいものがありますよね。
だから私はしばらく実家に帰ることができませんでした。
最近では、子どもを連れてお義母さんの用事に付き合うのもすごく疲れます。
子どもの行きたいところには行けないし、子どももそりゃあグズります。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
