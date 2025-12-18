この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家・ひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「誰も教えてくれない！LINEスタンプを完全無料で集める禁断の方法」と題した動画を公開。LINEアプリ内のスタンプショップには表示されない、いわゆる「隠しスタンプ」を完全無料で手に入れる方法を紹介した。

ひらい先生によると、その方法は非常にシンプルで、スマートフォンのWebブラウザで「LINEスタンプ 無料」と検索するだけだという。検索結果の上位に表示される「無料スタンプ＆隠しスタンプ一覧」といったまとめサイトにアクセスすると、現在無料で入手できるスタンプが一覧で表示されると説明した。

これらのスタンプは、すべて無料でダウンロードできるものの、多くは入手するために特定の条件を満たす必要があるとひらい先生は指摘する。動画では、スタンプ画像の下に「友だち追加」や「フリー」といった条件が記載されていることを紹介。この「友だち追加」とは、特定の企業アカウントなどをLINEで友だちに追加することを条件に、スタンプが無料で提供される仕組みのことだと解説した。

公式のスタンプショップを眺めるだけでは見つけられないスタンプも、Web検索という一手間を加えるだけで簡単に見つけることができる。この方法を使えば、費用をかけずにお気に入りのスタンプを増やし、コミュニケーションをより豊かにできるだろう。一度試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

「LINEスタンプ 無料」で検索
08:00

検索結果からまとめサイトへアクセス
21:00

無料でダウンロードできるスタンプ一覧
45:00

無料スタンプの条件「友だち追加」とは

