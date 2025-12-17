川合俊一「明日、（文春に）記事が掲載されます」 自宅押しかけた記者に不快感「実害も出ております」 報道モラルを問う反響も
元バレーボール日本代表で、現在は日本バレーボール協会会長を務める川合俊一（62）が17日、自身のインスタグラムを更新。『週刊文春』の取材を受けたことを報告し、記者の取材方法に苦言を呈した。
【画像あり】文字の大きさ、フォントからも怒りが伝わってくる…川合俊一が出した声明全文
川合は文書を投稿。「先週、文春の記者が自宅に来ました。内容が仕事に関する事であった為、私生活の場である自宅で対応する事ではないと思いその場で少し対応しお引き取り頂くようお願いし、翌日こちらから文春に出向き取材対応致しました。数多くの質問にお答えしました」と経緯を報告。
続けて「持ち込まれた情報の中には悪意に満ちたものが多数ありました」と、取材で感じたことを挙げつつ、「なお、前回違う事で自宅を張り込まれ、取材を受けた際に『自宅は唯一のプライベートな空間であること、家族も困惑する為今後はやめて下さい』とお伝えしていましたが、今回はチャイムを何度も鳴らされる状況が起こりました」と以前の対応でやめてほしいとお願いしたことが守られなかったと告白。「ストレスを感じておりますし、実害も出ております」と不快感をあらわにし、「改めて控えて頂きたいと思っております」と呼びかけた。
その上で、「明日、記事が掲載されます。内容を確認し、事実と違う事がありましたら、事実関係の説明をさせて頂きます」と結んだ。
この投稿には「自宅にまで押しかける文春、あなた達なんかの？って思います」「ご自宅に仕事の取材？最低ですね」「ご自身の言葉でいつもしっかり語ってくださるので、記事より川合会長の発信を信じます」「毅然とした態度と速やかな情報公開、さすがです」などのコメントが寄せられている。
【画像あり】文字の大きさ、フォントからも怒りが伝わってくる…川合俊一が出した声明全文
川合は文書を投稿。「先週、文春の記者が自宅に来ました。内容が仕事に関する事であった為、私生活の場である自宅で対応する事ではないと思いその場で少し対応しお引き取り頂くようお願いし、翌日こちらから文春に出向き取材対応致しました。数多くの質問にお答えしました」と経緯を報告。
その上で、「明日、記事が掲載されます。内容を確認し、事実と違う事がありましたら、事実関係の説明をさせて頂きます」と結んだ。
この投稿には「自宅にまで押しかける文春、あなた達なんかの？って思います」「ご自宅に仕事の取材？最低ですね」「ご自身の言葉でいつもしっかり語ってくださるので、記事より川合会長の発信を信じます」「毅然とした態度と速やかな情報公開、さすがです」などのコメントが寄せられている。