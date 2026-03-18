[写真]=金田慎平 バレーボールキング

JVAが帰化問題に関する「上申書」提出報道を受け会見へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本バレーボール協会は19日に会見をすると発表
  • 選手の帰化申請を巡る偽造上申書提出に関する報道が出ていた
  • 会見はYouTubeでの生配信を予定しているという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
  2. 2. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
  3. 3. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず　全国で18日午後2時半ごろから　日本カードネットワーク
  4. 4. あおり運転の男性「刀」持ち降車
  5. 5. 占いインコ、ＷＢＣ優勝国を大胆予想！ラストダンスは的中するか！？前回大会は全て予想的中
  6. 6. ソニー生命元社員 顧客から借金
  7. 7. 大リーガー8人 侍JAPANの課題
  8. 8. 日曜劇場 不可解な未回収案件
  9. 9. 五輪選手村「本当に盛んです」
  10. 10. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
  1. 11. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
  2. 12. 裸動画を作成か 野球部員を送致
  3. 13. 尾木ママ「埋められた」厳しい声
  4. 14. あの「一日地獄」だった共演者
  5. 15. 日産工場 機械に挟まれ男性死亡
  6. 16. ネットの「裏技」で大規模火災か
  7. 17. 疲れにくい「スニーファー」好評
  8. 18. 「日本に行って後悔」嘆く外国人
  9. 19. ハイスクール!奇面組 千葉繁出演
  10. 20. 心筋梗塞を遠ざける生活習慣
  1. 1. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
  2. 2. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず　全国で18日午後2時半ごろから　日本カードネットワーク
  3. 3. あおり運転の男性「刀」持ち降車
  4. 4. 占いインコ、ＷＢＣ優勝国を大胆予想！ラストダンスは的中するか！？前回大会は全て予想的中
  5. 5. 大リーガー8人 侍JAPANの課題
  6. 6. ソニー生命元社員 顧客から借金
  7. 7. 裸動画を作成か 野球部員を送致
  8. 8. 疲れにくい「スニーファー」好評
  9. 9. 日産工場 機械に挟まれ男性死亡
  10. 10. ネットの「裏技」で大規模火災か
  1. 11. 「日本に行って後悔」嘆く外国人
  2. 12. 議員会館で性行為? 大臣口止めか
  3. 13. 千葉・八街で4人を襲撃か 男逮捕
  4. 14. 宮崎被告 1.5億円脱税を認める
  5. 15. 省エネ状態…相手に見切りつけた
  6. 16. 1日400回超も無言で110番か 逮捕
  7. 17. 給食に紅ズワイガニ 児童大満足
  8. 18. 使用済みはNG メルカリ注意喚起
  9. 19. 「女が偉そうに…」地方去る理由
  10. 20. 悠仁さま 松屋の「常連」に?
  1. 1. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
  2. 2. 心筋梗塞を遠ざける生活習慣
  3. 3. 首相がXの投稿陳謝 車いす議員に
  4. 4. 娘が難病…お祓いもした父の決断
  5. 5. NHK メールの「誤送信」を公表
  6. 6. 自由貿易推進への共同声明を発表
  7. 7. NHK 3万2940人分のメール誤送信
  8. 8. 猫の手だけの写真集が人気な訳
  9. 9. 3.11に赤飯2100食廃棄 指摘続出
  10. 10. 泥酔夫「〇〇ちゃん…」→調査へ
  1. 11. SKYPCE「AI新機能」より便利に
  2. 12. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
  3. 13. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
  4. 14. 国会に推し活グッズ? 首相に賛否
  5. 15. 小沢一郎氏に聞いた（後編）これからの日本の政治をズバリ「乱世は政権交代より新時代の新政権。ガラガラポンだ」
  6. 16. 劇場で頭部アタック 経験談殺到
  7. 17. ホルムズ封鎖 わさビーフに影響
  8. 18. トランプ大統領との会談に臨む高市首相「出来ないことは出来ないと伝えるつもりだ」
  9. 19. WBC配信 スポーツバーで闇放送
  10. 20. ふぐぅ…「不遇なフグ」のその後
  1. 1. 高市首相の台湾発言 重大な転換
  2. 2. これほど怒ったトランプ氏…初見
  3. 3. イスラエル 1トン爆弾20発投下か
  4. 4. イランのハティブ情報相死亡か
  5. 5. 台湾統一なら「エネルギー供給」
  6. 6. 台湾 居留証で韓国を「南韓」に
  7. 7. フランス観光客 とんかつに感動
  8. 8. トランプ氏変節「MAGA」離反も?
  9. 9. 米 極めて異例の強烈熱波が到来
  10. 10. イラン イスラエルに新たな攻撃
  1. 11. 民主主義度ランク 米国が急落
  2. 12. 4月1日から6日を春休みに 中国
  3. 13. 「NATOは愚かな過ち犯している」
  4. 14. トランプ氏「近い将来撤退する」
  5. 15. 「軍拡の口実」中国が日本を批判
  6. 16. クマ襲撃を取材し…本物が現れた
  7. 17. ドゴールの後継 新空母を命名
  8. 18. 米大統領「次はキューバ」か
  9. 19. 2026年 夏も厳しい暑さになるか
  10. 20. 高市首相発言は「重大な転換」　米政府報告書、台湾有事巡り
  1. 1. KFC「鶏竜田バーガー」限定復活
  2. 2. 「極小の飛び石」でトラブルか
  3. 3. カード決済の障害復旧 原因調査
  4. 4. ガソリン価格 史上最高値を更新
  5. 5. 東京電力HDが急騰 非上場化も?
  6. 6. わさビーフ出荷停止か 調達困難
  7. 7. ソニー生命元社員 客らから借金
  8. 8. スルガ不正融資問題 311件は和解
  9. 9. 国内初「荷物専用新幹線」を公開
  10. 10. 教科書に載らない中国の「歴史」
  1. 11. 「受講命令」無視 不利益背負う?
  2. 12. TOKYOスマート・カルチャー・プロジェクト
  3. 13. 首都圏新築マンション 1億超に
  4. 14. 海賊版対策 人材が「足りない」
  5. 15. 税金滞納の全額差押えに…待った
  6. 16. 高市首相 1週間で結婚決めたワケ
  7. 17. 「国内で満足」変わる家族旅行
  8. 18. 『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 、3月24日にサービス開始決定！
  9. 19. 「みんなの留学部」主催 奈良県後援「越境キャンプ」開催決定【プレエントリー開始のお知らせ】世界中から海外大生、留学生が今夏集結
  10. 20. 「鉄道ほぼ一本柱」で利益出す訳
  1. 1. ドコモ 新制度で囲い込み強化か
  2. 2. 治らない歯 原因は「腸」に?
  3. 3. 新ルンバミニ 小型で超パワフル
  4. 4. 屋外でも使いやすい収納コンテナ
  5. 5. NTTドコモやKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルが非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を4月1日に開始
  6. 6. 強力噴射で隅々まで掃除ができる！AC電源タイプの電動エアダスター
  7. 7. まちのメガネ屋さんでOK。スマートグラス「StarV Air2」のレンズを注文しました
  8. 8. KDDIが200億円でIoTベンチャーのソラコムを買収！記者発表会で語られた今後の展望とは？【レポート】
  9. 9. 1990年11月21日、グラフィック性能が大きく進化した「スーパーファミコン」が発売されました：今日は何の日？
  10. 10. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  1. 11. まるでレンズ付きフィルムのようなトイデジカメ「レトロデジ90」　直販価格は8,470円
  2. 12. 「テイルズ オブ アスタリア」をメインテーマにした生放送番組をニコ生とYou Tube Liveで放送
  3. 13. 机の配線はこれ一つで大丈夫。Thunderbolt 5対応のUGREEN Revodokが34%オフ
  4. 14. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
  5. 15. 無印 ビジネスリュックに新製品
  6. 16. DENON「DHT-S218」が連続首位！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/3/17
  7. 17. IT人材の45％が「静かな退職」を自覚、評価・報酬への不満が主因に - レバテック調査
  8. 18. プログレードデジタル、「CFexpress Type B GOLD 512GB/1TB」発売。8K RAWなど高解像度動画に最適
  9. 19. Google創業者のセルゲイ・ブリン氏はGoogleで今も「ほぼ毎日」働いており、計算量の増加をカバーできるほどアルゴリズムの改善が進んでいると語る
  10. 20. Xで障害発生か 不具合訴える声
  1. 1. 五輪選手村「本当に盛んです」
  2. 2. 大谷翔平 オフは家族バカンスへ?
  3. 3. 井端監督の「采配」球界OBが批判
  4. 4. なでしこに完敗「格差が拡大」
  5. 5. WBCで負傷 誠也の負傷詳細が判明
  6. 6. 副収入199億円 大谷のギャラ事情
  7. 7. ベネズエラWBC初優勝 祝日に決定
  8. 8. WBCベストナイン発表 日本勢1人
  9. 9. 「お〜いお茶」とのコラボ実現
  10. 10. 侍Jの鈴木誠也 見納めの可能性
  1. 11. 「ピザ食った」ベネズエラに波紋
  2. 12. 侍J選手が感じた世界との差とは
  3. 13. ネイマール W杯不出場に現実味か
  4. 14. 岡山 セレッソに逆転勝利
  5. 15. 敗れた米国 367億男の品格に絶賛
  6. 16. バレー協会 報道について声明
  7. 17. 佐々木朗希 開幕先発入りが決定
  8. 18. 村上宗隆「完璧でした」自画自賛
  9. 19. J1町田戦 鬼木監督粋な計らい
  10. 20. 村上宗隆が謝罪「何もチームの力になれず申し訳ございません」　ＷＢＣ振り返り今後の決意も
  1. 1. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
  2. 2. 日曜劇場 不可解な未回収案件
  3. 3. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
  4. 4. 尾木ママ「埋められた」厳しい声
  5. 5. あの「一日地獄」だった共演者
  6. 6. ハイスクール!奇面組 千葉繁出演
  7. 7. シニアゲーマー Yossyさん死去
  8. 8. 安藤 強烈ラブコールに耳真っ赤
  9. 9. 加藤茶「TBS買えた」妻が明かす
  10. 10. 北川景子が語る20年前の暗黒期
  1. 11. WBC決勝中継に渡辺謙 行動に爆笑
  2. 12. 「かっこよすぎる一般人」に騒然
  3. 13. RIP SLYME 22日に活動休止へ
  4. 14. 嵐新曲 2週連続で1000万再生超え
  5. 15. 堺正章 18年前に飲酒やめた理由
  6. 16. ゴリエ「ぽかぽか」卒業を発表
  7. 17. 西野亮廣「酷いもの」イベを謝罪
  8. 18. 52kg減量も「37kg増えました」
  9. 19. 星野源 ポケモン新作にハマる
  10. 20. 竹山「何でそんな船に乗って…」
  1. 1. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
  2. 2. ファミマ 食感魅力の新作パン
  3. 3. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
  4. 4. マックのハッピーセット第3弾
  5. 5. 顔のたるみに関係「骨委縮」とは
  6. 6. 辞めさせろ クレーマーの執着心
  7. 7. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
  8. 8. 「ダイエットビジネスの洗脳」か
  9. 9. 子どもが「歯ブラシを噛む」理由
  10. 10. 「もうええわ」怒鳴られ女性怒り
  1. 11. 頭のいい子がしている究極勉強法
  2. 12. 着痩せも!しまむら優秀ブラウス
  3. 13. 哺乳瓶の飲ませ方で発育変わる
  4. 14. 部屋が散らかる苦悩…赤裸々告白
  5. 15. 救急車呼んだのに…耳を疑った
  6. 16. RINGO キティとコラボ商品登場
  7. 17. ZARA 新発見「ストライプ柄」
  8. 18. ユニクロ 待望の値下げアイテム
  9. 19. 中村雅俊の娘 受けた屈辱明かす
  10. 20. NARS 限定パウダーが光を味方に