公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は18日、一部報道について声明を発表した。 JVAは2023年2月、当該選手の所属クラブからの依頼を受ける形で、日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化支援を開始。しかし、2023年6月の「Field of Origin（FoO、所属国協会）」の変更に関する国際バレーボール連盟（FIVB）の規定改定により、当該選手は日本代表の資格を得ることができなくなった。 ただ、FIVB