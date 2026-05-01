日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が1日、インスタグラムを更新。胆石手術のため入院したことを報告した。川合氏は病院のベッドに腰を下ろした笑顔の写真をアップし「今日から入院」と報告。「かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と説明し「手術日が決まってからの1ケ月以上、食事制限が辛かった笑」と苦労を振り返った。続けて「SVリーグの男子、そしてビーチバ