日本バレーボール協会の会長・川合俊一さんは12月11日、自身のInstagramを更新。体に異変があり、病院へ行った結果を報告しました。【画像】川合俊一が明かした体の異変とは？「奥様素晴らしい勘です」川合さんは「数日前、右のふくらはぎだけが痛い、、、でもこんな事もあるかな？と思いながら過した前日の夜」とつづり、3枚の画像を投稿。体に異変があったようで医者に「これは大変だ、凄い血栓が深部静脈にできている」と言われ