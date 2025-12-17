¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ûºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë...¡× £³µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ºå¿À¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È
ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ÎÌÜ¶Ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¶þ»Ø¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¤Ë¤Ï¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Î£³µåÃÄ¤¬£±°ÌÆþ»¥¤·¡¢ÃêÁª¤ÎËö¤Ëºå¿À¤Ë¸ò¾Ä¸¢¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©ÀÐ¤Èºå¿À¤Î±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Î©ÀÐ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤µåÃÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âºßºå¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇ®¶¸Åª¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï·ã¤·¤¤ÔÌÍÀË«ìÊ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ëÎ©ÀÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»îÎý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Î©ÀÐ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ÈÅØÎÏÎÌ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¿Íµ¤µåÃÄ¤Ç¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅÙÎÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©ÀÐ¼«¿È¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î26Æü¡¢Î©ÀÐ¤Î¼èºà¸ø³«Æü¤ËÁÏ²ÁÂç³Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¡£Ä«£¶»þÈ¾¤«¤é¤ÎÁáÄ«Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤ÀÎ©ÀÐ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤Ë±¦Â¼ó¤Î¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤ÆÌó£±¥«·îÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿Î©ÀÐ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ì¤ë´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡Û
¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£³µåÃÄ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¨¡¨¡¡¡º£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¡¢±¦Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¡¡ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢Áö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆß¤«¤Ã¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡¸ø¼°Àï´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡ÖÂ¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢²ÄÆ°°è¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Î»þ¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÆþÇ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢ÁáÄ«¤ÇÈ©´¨¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î»ÏÆ°¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥ë´Ö¤Ç¥¸¥ç¥°¤ò£³±ýÉü¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤À¤±¤À¤È¡¢ÂÎ¤¬Í¾·×¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¨¡¨¡¡¡±¦Â¼ó¤Î²ÄÆ°°è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤¬º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¼ó¤¬´Ë¤¤Ê¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¼«Ê¬¤ÏÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Û
¨¡¨¡¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤Ï¡¢£µµåÃÄ¤¬Î©ÀÐÁª¼ê¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÏÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤É¤³¤«»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¡¡»öÁ°¤Ë¹Åç¤¬Î©ÀÐÁª¼ê¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò¸ø¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¤ÎÎ©ÀÐÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Åç¤«¤é¤Î¸ø¸À¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¹Åç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤¬»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ë¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÆâÌî¼ê¤Î¡Ëº´¡¹ÌÚÂÙ¤µ¤ó¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤¢¤Þ¤êÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÃÄ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¡¡·ë²ÌÅª¤Ëºå¿À¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤â£±°ÌÆþ»¥¤·¡¢ÃêÁª¤ÎËö¤Ëºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¤éÊÔÀ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¨¡¨¡¡¡¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢ºå¿À¤ÎÎ©ÀÐÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¿Ì¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤ÎÂç¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¤¢¤ì¤À¤±Á´ÎÏ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤«¤éÎ©ÀÐ¤¯¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÎÂç¤ÊÊý¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×
Î©ÀÐÀµ¹¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤·¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡¿2003Ç¯11·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¹âÀî³Ø±à£³Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½éÀï¤Î¾®¾¾ÂçÃ«Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÁÏ²ÁÂç¤Ç¤Ï£´ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡££³Ç¯»þ¤«¤éÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃæ¼´¤òÇ¤¤»¤é¤ì¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£³µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·ÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£¹¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿